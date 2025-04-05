В Кургане временно без воды остались детсад, магазин и несколько домов

Временно отключили воду из-за аварии
Из-за аварии на водопроводе в Кургане на улице Криволапова остались без воды детский сад «Ромашка», магазин торговой сети и несколько жилых домов. Об этом сообщил «Водный союз».
«В связи с аварией на улице Криволапова, 67 без ХВС: детсад №121, ул. Криволапова, 54, 61, 67. Также без ХВС ул. Пушкина, 16, 18, 20, ул. Луговая,19, 20, „Метрополис“, 21», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Специалисты «Водного союза» занимаются устранением аварии на сетях, используя необходимую технику, сообщили в организации.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».