05 апреля 2025

Гидрометцентр предупредил россиян о 20-сантиметровых сугробах

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Центрального федерального округа ожидает снег
Жителей Центрального федерального округа ожидает снег Фото:

В Центральном федеральном округе 6-7 апреля ожидается неустойчивая погода с осадками и понижением температуры. По прогнозам Гидрометцентра РФ, причиной таких погодных условий станет волновой циклон, который будет перемещаться по юго-востоку округа на север Поволжья. Это приведет к выпадению мокрого снега и установлению снежного покрова до 20 сантиметров.

«6-7 апреля в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды: ... в большинстве областей пройдут осадки в виде мокрого снега и снега ... , местами сильные, в отдельных районах сильный снег. В округе местами ожидаются налипание мокрого снега, ... в ряде центральных областей ... установление временного снежного покрова высотой до 15-20 сантиметров...» — написали в telegram-канале Гидрометцентра.

Синоптики также отмечают, что на территории округа возможны налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха 6 апреля на большей части территории ночью составит от -6 до 1 градуса, днем от -2 до 5; на юго-востоке округа ночью от 2 до 9 градусов, днем от 10 до 17. В понедельник, 7 апреля, ожидается дальнейшее понижение температуры на 2-3 градуса.

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В Центральном федеральном округе 6-7 апреля ожидается неустойчивая погода с осадками и понижением температуры. По прогнозам Гидрометцентра РФ, причиной таких погодных условий станет волновой циклон, который будет перемещаться по юго-востоку округа на север Поволжья. Это приведет к выпадению мокрого снега и установлению снежного покрова до 20 сантиметров. «6-7 апреля в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды: ... в большинстве областей пройдут осадки в виде мокрого снега и снега ... , местами сильные, в отдельных районах сильный снег. В округе местами ожидаются налипание мокрого снега, ... в ряде центральных областей ... установление временного снежного покрова высотой до 15-20 сантиметров...» — написали в telegram-канале Гидрометцентра. Синоптики также отмечают, что на территории округа возможны налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха 6 апреля на большей части территории ночью составит от -6 до 1 градуса, днем от -2 до 5; на юго-востоке округа ночью от 2 до 9 градусов, днем от 10 до 17. В понедельник, 7 апреля, ожидается дальнейшее понижение температуры на 2-3 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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