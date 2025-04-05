Губернатор Моор поздравил с профессиональным праздником тюменских геологов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем геолога. Пожелание здоровья и благополучия он опубликовал в социальных сетях.
«Сегодня поздравляем с профессиональным праздником тех, кто вносит большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны — геологов. Их труд, опыт и достижения — достояние России. От всей души желаю всем геологам, опытным и начинающим, крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия. С праздником!» — написал Моор в своем telegram-канале.
Он отметил, что Тюменская область всегда играла передовую роль в геологоразведке. Первая скважина здесь появилась в 1948 году. Правда вместо нефти тогда нашли минеральную воду.
Моор также добавил, что сегодня в регионе растет достойная смена ветеранам-геологам. В Тюменском Индустриальном университете обучается более 600 человек, среди которых и те, кто занимается исследованиями в области геологии.
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