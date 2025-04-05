05 апреля 2025
04 апреля 2025

Губернатор Моор поздравил с профессиональным праздником тюменских геологов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В профессиональный праздник Моор пожелал геологам здоровья и благополучия
В профессиональный праздник Моор пожелал геологам здоровья и благополучия Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем геолога. Пожелание здоровья и благополучия он опубликовал в социальных сетях. 

«Сегодня поздравляем с профессиональным праздником тех, кто вносит большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны — геологов. Их труд, опыт и достижения — достояние России. От всей души желаю всем геологам, опытным и начинающим, крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия. С праздником!» — написал Моор в своем telegram-канале. 

Он отметил, что Тюменская область всегда играла передовую роль в геологоразведке. Первая скважина здесь появилась в 1948 году. Правда вместо нефти тогда нашли минеральную воду.

Моор также добавил, что сегодня в регионе растет достойная смена ветеранам-геологам. В Тюменском Индустриальном университете обучается более 600 человек, среди которых и те, кто занимается исследованиями в области геологии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем геолога. Пожелание здоровья и благополучия он опубликовал в социальных сетях.  «Сегодня поздравляем с профессиональным праздником тех, кто вносит большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны — геологов. Их труд, опыт и достижения — достояние России. От всей души желаю всем геологам, опытным и начинающим, крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия. С праздником!» — написал Моор в своем telegram-канале.  Он отметил, что Тюменская область всегда играла передовую роль в геологоразведке. Первая скважина здесь появилась в 1948 году. Правда вместо нефти тогда нашли минеральную воду. Моор также добавил, что сегодня в регионе растет достойная смена ветеранам-геологам. В Тюменском Индустриальном университете обучается более 600 человек, среди которых и те, кто занимается исследованиями в области геологии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...