05 апреля 2025

Водитель Nissan погиб из-за плохого самочувствия на ЕКАДе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на 5 километре ЕКАДа
ДТП произошло на 5 километре ЕКАДа Фото:

На ЕКАДе утром 6 апреля погиб водитель Nissan. Он съехал с дороги из-за плохого самочувствия, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Инцидент произошел 6 апреля около шести утра на 5 километре ЕКАД. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля „Ниссан Авенир“, двигавшийся со стороны Челябинского тракта, неожиданно почувствовал себя плохо, что привело к съезду машины с дороги», — говорится в telegram-канале ведомства. 

Полиция уже проводит расследование. В ходе следствия будут установлены все детали происшествия, включая проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти водителя.

Мужчина из-за плохого самочувствия выехал с дороги
Мужчина из-за плохого самочувствия выехал с дороги
Фото:

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На ЕКАДе утром 6 апреля погиб водитель Nissan. Он съехал с дороги из-за плохого самочувствия, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Инцидент произошел 6 апреля около шести утра на 5 километре ЕКАД. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля „Ниссан Авенир“, двигавшийся со стороны Челябинского тракта, неожиданно почувствовал себя плохо, что привело к съезду машины с дороги», — говорится в telegram-канале ведомства.  Полиция уже проводит расследование. В ходе следствия будут установлены все детали происшествия, включая проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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