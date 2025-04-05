На ЕКАДе утром 6 апреля погиб водитель Nissan. Он съехал с дороги из-за плохого самочувствия, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«Инцидент произошел 6 апреля около шести утра на 5 километре ЕКАД. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля „Ниссан Авенир“, двигавшийся со стороны Челябинского тракта, неожиданно почувствовал себя плохо, что привело к съезду машины с дороги», — говорится в telegram-канале ведомства.
Полиция уже проводит расследование. В ходе следствия будут установлены все детали происшествия, включая проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти водителя.
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