05 апреля 2025
04 апреля 2025

На челябинском участке трассы М-5 «Урал» ограничили движение в строну Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили из-за ремонта трассы
Движение ограничили из-за ремонта трассы Фото:

Из-за ремонтных работ на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) ввели временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

«Ограничение будет действовать на 1820-м километре трассы между поселком Тимирязевский и городом Чебаркуль. Движение транспортных средств в сторону Москвы будет осуществляться только по одной полосе из-за плановых ремонтных работ дорожного покрытия», — отмечает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Сроки окончания ремонтных работ и снятия ограничений пока не сообщаются.

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Из-за ремонтных работ на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) ввели временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.  «Ограничение будет действовать на 1820-м километре трассы между поселком Тимирязевский и городом Чебаркуль. Движение транспортных средств в сторону Москвы будет осуществляться только по одной полосе из-за плановых ремонтных работ дорожного покрытия», — отмечает пресс-служба ведомства. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Сроки окончания ремонтных работ и снятия ограничений пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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