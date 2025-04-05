На челябинском участке трассы М-5 «Урал» ограничили движение в строну Москвы

Из-за ремонтных работ на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) ввели временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Ограничение будет действовать на 1820-м километре трассы между поселком Тимирязевский и городом Чебаркуль. Движение транспортных средств в сторону Москвы будет осуществляться только по одной полосе из-за плановых ремонтных работ дорожного покрытия», — отмечает пресс-служба ведомства.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Сроки окончания ремонтных работ и снятия ограничений пока не сообщаются.
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