Компания курганского «картофельного короля» в семь раз увеличила прибыль

Компания ЗАО «Картофель», которой управляет один из богатейших курганцев Вячеслав Немиров, в семь раз увеличила прибыль по итогам работы за 2024 год. Об этом говорится в документации.
«Чистая прибыль ЗАО „Картофель“ за 2024 год составила 97 524 000 рублей. Это в 7,2 раза больше, чем за 2023 год», — следует из отчетной документации, опубликованной в сервисах СПАРК и СБИС. Выручка фирмы выросла на 25% и составила 940 млн рублей.
Агентство направило запрос информации по теме публикации в ЗАО «Картофель». Ответ ожидается.
Предприятие ЗАО «Картофель» было основано Александром Немировым в 1998 году. Сейчас фирмой руководит его сын Вячеслав. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, семян масличных культур и овощей. Стоимость бизнеса оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Фирма входит в группу компаний «Немиров», в которой также находятся ООО «Курганское» и учебно-опытное хозяйство «Каширинское».
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