Назвавший победителя «Танцев со звездами» соучастником преступления сделал признание

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 миллионов рублей и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с следствием. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.
«Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — написано в материалах дела. Текст документа передает ТАСС. Это соглашение было заключено в контексте расследования уголовного дела о поставках бракованных деталей концерну «Калашников».
Помимо признательных показаний Морохова, расследование также затрагивает других фигурантов. Например, в ходе очной ставки Морохов указал на соучредителя «Интертехника» Алексея Леденева как на соучастника преступления. Отмечается, что в 2010 году Леденев стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Анастасией Стоцкой.
Ранее победитель телешоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев был взят под стражу. Он обвиняется в участии в хищении миллионных сумм у концерна «Калашников», а также в поставке неисправных комплектующих. Леденев является основателем компании «Интертехника». В ходе расследования уголовного дела Октябрьский районный суд Иваново принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 12 мая 2025 года.
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