Назвавший победителя «Танцев со звездами» соучастником преступления сделал признание

Фигурант дела победителя шоу «Танцы со звездами» Морохов признал свою вину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время Морохов находится в СИЗО
В настоящее время Морохов находится в СИЗО Фото:

Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 миллионов рублей и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с следствием. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.

«Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — написано в материалах дела. Текст документа передает ТАСС. Это соглашение было заключено в контексте расследования уголовного дела о поставках бракованных деталей концерну «Калашников».

Помимо признательных показаний Морохова, расследование также затрагивает других фигурантов. Например, в ходе очной ставки Морохов указал на соучредителя «Интертехника» Алексея Леденева как на соучастника преступления. Отмечается, что в 2010 году Леденев стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Анастасией Стоцкой.

Ранее победитель телешоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев был взят под стражу. Он обвиняется в участии в хищении миллионных сумм у концерна «Калашников», а также в поставке неисправных комплектующих. Леденев является основателем компании «Интертехника». В ходе расследования уголовного дела Октябрьский районный суд Иваново принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 12 мая 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 миллионов рублей и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с следствием. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — написано в материалах дела. Текст документа передает ТАСС. Это соглашение было заключено в контексте расследования уголовного дела о поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Помимо признательных показаний Морохова, расследование также затрагивает других фигурантов. Например, в ходе очной ставки Морохов указал на соучредителя «Интертехника» Алексея Леденева как на соучастника преступления. Отмечается, что в 2010 году Леденев стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Анастасией Стоцкой. Ранее победитель телешоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев был взят под стражу. Он обвиняется в участии в хищении миллионных сумм у концерна «Калашников», а также в поставке неисправных комплектующих. Леденев является основателем компании «Интертехника». В ходе расследования уголовного дела Октябрьский районный суд Иваново принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 12 мая 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...