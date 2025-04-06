Украинские военные традиционно организовали ночную атаку при помощи беспилотников по ряду российских регионов. Как отметили в Минобороны РФ, атаке подверглись Ростовская, Курская и Белгородская области. Всего было сбито 11 дронов. О том, какие регионы попали под удар украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Есть вероятность повреждения административного здания в Ростове
В ночь на 6 апреля Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работали, отражая воздушные удары. По сообщениям местных жителей и данным telegram-канала Shot, было сбито около десятка воздушных целей. Очевидцы слышали звуки пролета БПЛА и взрывов около двух часов ночи в Ростове-на-Дону, Аксае и Новочеркасске. Информацию об атаке подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он добавил, что оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова. В результате атаки уничтожены дроны в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельских районах. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Оперативные службы в настоящее время проверяют информацию о возможном падении обломков на административные здания и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.
В Белгородской области есть пострадавшие, включая ребенка
В Белгородской области ряд населенных пунктов также подвергся обстрелам. Село Березовка Борисовского района атаковано дроном, в результате чего три мирных жителя получили ранения. Пострадавшие — двое мужчин и 15-летний подросток, которые находились в автомобиле в момент атаки. Подросток с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы был доставлен в детскую областную клиническую больницу, один из мужчин в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями был госпитализирован в областную клиническую больницу, а второй — в Борисовскую ЦРБ. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, украинские удары также привели к значительным разрушениям. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района и селе Безлюдовка Шебекинского округа повреждены частные дома, а также инфраструктура: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия поврежден объект водоснабжения.
В селе Вознесеновка после сбития FPV-дрона произошла детонация, в результате которой окна и забор жилого дома были повреждены. В селе Байцуры Борисовского района от удара беспилотника была перебита линия электропередачи, что привело к временному отключению света в населенных пунктах Байцуры и Богун-Городок. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам после получения необходимых разрешений.
Оперативные службы активно работают на местах происшествий, оценивают ущерб и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Также сообщается о двух сбитых дронах в Курской области.
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