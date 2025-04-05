05 апреля 2025

Половодье-2025: уровень воды в Тоболе у Кургана растет, а на Исети снижается. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тоболе незначительно вырос уровень воды
В Тоболе незначительно вырос уровень воды Фото:

На реке Тобол в Кургане уровень воды вырос за сутки на пять сантиметров, а на Исети в Шадринске он снизился на 14 сантиметров. Об этом 6 апреля сообщил Курганский ЦГМС.

«Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг отметки 356 см, +5 см за сутки, у села Звериноголовское — рост составил 4 см, уровень — 650 см. На реке Исеть у Шадринска вода убавилась на 14 см, уровень — 102 см», — говорится в сообщении специалистов станции.

Неблагоприятным уровнем воды у Кургана считается 700 см. В Шадринске такой показатель равен 340 см. 

Уровень воды в реках Курганской области
Уровень воды в реках Курганской области
Фото:

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На реке Тобол в Кургане уровень воды вырос за сутки на пять сантиметров, а на Исети в Шадринске он снизился на 14 сантиметров. Об этом 6 апреля сообщил Курганский ЦГМС. «Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг отметки 356 см, +5 см за сутки, у села Звериноголовское — рост составил 4 см, уровень — 650 см. На реке Исеть у Шадринска вода убавилась на 14 см, уровень — 102 см», — говорится в сообщении специалистов станции. Неблагоприятным уровнем воды у Кургана считается 700 см. В Шадринске такой показатель равен 340 см. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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