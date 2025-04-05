Для беременных курганских женщин приготовили лекции и сюрпризы

В Курганской области, как и по всей России, отметят 7 апреля праздник — День беременных. Для будущих мам уже подготовлены лекции и сюрпризы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Для беременных женщин пройдут лекции, занятия, на которых они смогут задать вопросы различным специалистам. Будущие мамы получат приятные сюрпризы в рамках мероприятий по всей области», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
Список мероприятий на 7 апреля:
- Сотрудники ЗАГС расскажут пациенткам Курганского областного перинатального центра о новых электронных сервисах. Здесь пройдет викторина «Что я знаю о беременности», участницы которой получат тематические сувениры.
- В роддоме Курганской областной больницы №2 пройдет День открытых дверей. Сотрудники роддома проведут школу будущих родителей и экскурсию.
- В библиотеке имени Маяковского на улице Пролетарская, 39 с 11:00 до 15:00 беременных проконсультируют и помогут в оформлении пособий и выплат. Справки по телефону: 45-37-80.
- Также будущих мам в 9:00 приглашают на праздничную литургию в храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. В 14:00 молебен о благополучном течении беременности и родов запланирован перинатальном центре. Беременных ждут подарки от "Обители милосердия" и Курганского отделения союза православных женщин.
Кроме того, 8 апреля Центр защиты семьи в Кургане проведет тренинг «Я буду мамой». Там женщины получат возможность задать вопросы экспертам, отметили в пресс-службе областных властей.
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