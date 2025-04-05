Стало известно, на что курганцы чаще всего откладывают деньги

В Кургане 30% опрошенных горожан заявили, что откладывают часть доходов на «черный день». Об этом говорится в исследовании, проведенном сотрудниками сервиса Superjob.
«Чаще всего курганцы откладывают средства на „черный день“ (30%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие», — указано в результатах опроса.
Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт жилья, отмечают в Superjob.
У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений находится финансовая подушка безопасности (35%), а на втором — покупка недвижимости (34%). Люди победнее копят на отдых и путешествия, отмечают эксперты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».