05 апреля 2025

Стало известно, на что курганцы чаще всего откладывают деньги

Superjob: курганцы чаще всего копят деньги на «черный день»
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане откладывают часть доходов
Горожане откладывают часть доходов Фото:

В Кургане 30% опрошенных горожан заявили, что откладывают часть доходов на «черный день». Об этом говорится в исследовании, проведенном сотрудниками сервиса Superjob.

«Чаще всего курганцы откладывают средства на „черный день“ (30%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие», — указано в результатах опроса.

Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт жилья, отмечают в Superjob.

У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений находится финансовая подушка безопасности (35%), а на втором — покупка недвижимости (34%). Люди победнее копят на отдых и путешествия, отмечают эксперты.

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В Кургане 30% опрошенных горожан заявили, что откладывают часть доходов на «черный день». Об этом говорится в исследовании, проведенном сотрудниками сервиса Superjob. «Чаще всего курганцы откладывают средства на „черный день“ (30%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие», — указано в результатах опроса. Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт жилья, отмечают в Superjob. У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений находится финансовая подушка безопасности (35%), а на втором — покупка недвижимости (34%). Люди победнее копят на отдых и путешествия, отмечают эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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