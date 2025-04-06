ВСУ атаковали газопровод в Воронежской области

Был поврежден надземный стальной газопровод низкого давления, принадлежащий ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден стальной газопровод», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Этот газопровод находится в Воронежской области.
Компания занимается тем, что прокладывает газ в жилые дома. В 2023 году были созданы условия для догазификации 194 земельных участков в зоне перспективной жилой застройки.
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