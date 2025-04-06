ВСУ атаковали газопровод в Воронежской области

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ВСУ повредили надземный газопровод (архивное фото)
ВСУ повредили надземный газопровод (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Был поврежден надземный стальной газопровод низкого давления, принадлежащий ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден стальной газопровод», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Этот газопровод находится в Воронежской области. 

Компания занимается тем, что прокладывает газ в жилые дома. В 2023 году были созданы условия для догазификации 194 земельных участков в зоне перспективной жилой застройки.

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Был поврежден надземный стальной газопровод низкого давления, принадлежащий ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден стальной газопровод», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Этот газопровод находится в Воронежской области.  Компания занимается тем, что прокладывает газ в жилые дома. В 2023 году были созданы условия для догазификации 194 земельных участков в зоне перспективной жилой застройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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