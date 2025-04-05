Главу свердловского минздрава уволили, отклонив последнюю просьбу

Карлову прочат переход в УГМК после отставки из кабмина Свердловской области

06 апреля 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов отвечал за свердловскую медицину пять лет Фото: Илья Московец © URA.RU Андрей Карлов, покинувший должность министра здравоохранения Свердловской области, хотел, чтобы ему дали поработать хотя бы до лета. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении топ-чиновника. «Карлов говорил, что ему нужно было еще два месяца — для стажа и пенсии», — поделился собеседник. По его данным, заявление Карлов подписал 4 апреля — сразу после возвращения из командировки в ДНР. По одной из версий, он организовал ее в надежде упрочить свое аппаратное положение. Новость по теме Что известно о соратнице губернатора Паслера, получившей супер-должность, и чего от нее ждут Где Карлов продолжит карьеру, неизвестно. Один из близких к правительству источников URA.RU допустил, что окончательного решения по этому поводу пока нет. «Возможно, [с трудоустройством] поможет УГМК», — добавил третий собеседник. Ранее ходили слухи, что он может возглавить сеть областных медцентров «Бонум». Свердловским минздравом Карлов руководил с 2020-го, приняв хозяйство в разгар пандемии коронавируса. Днем 5 апреля было объявлено, что новым министром стала Татьяна Савинова — соратница врио губернатора Дениса Паслера, работавшая с ним в Оренбуржье. Эту должность она будет совмещать с должностью замгубернатора по соцполитики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Карлов, покинувший должность министра здравоохранения Свердловской области, хотел, чтобы ему дали поработать хотя бы до лета. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении топ-чиновника. «Карлов говорил, что ему нужно было еще два месяца — для стажа и пенсии», — поделился собеседник. По его данным, заявление Карлов подписал 4 апреля — сразу после возвращения из командировки в ДНР. По одной из версий, он организовал ее в надежде упрочить свое аппаратное положение. Где Карлов продолжит карьеру, неизвестно. Один из близких к правительству источников URA.RU допустил, что окончательного решения по этому поводу пока нет. «Возможно, [с трудоустройством] поможет УГМК», — добавил третий собеседник. Ранее ходили слухи, что он может возглавить сеть областных медцентров «Бонум». Свердловским минздравом Карлов руководил с 2020-го, приняв хозяйство в разгар пандемии коронавируса. Днем 5 апреля было объявлено, что новым министром стала Татьяна Савинова — соратница врио губернатора Дениса Паслера, работавшая с ним в Оренбуржье. Эту должность она будет совмещать с должностью замгубернатора по соцполитики.