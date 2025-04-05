Главу свердловского минздрава уволили, отклонив последнюю просьбу

Андрей Карлов, покинувший должность министра здравоохранения Свердловской области, хотел, чтобы ему дали поработать хотя бы до лета. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении топ-чиновника.
«Карлов говорил, что ему нужно было еще два месяца — для стажа и пенсии», — поделился собеседник. По его данным, заявление Карлов подписал 4 апреля — сразу после возвращения из командировки в ДНР. По одной из версий, он организовал ее в надежде упрочить свое аппаратное положение.
Где Карлов продолжит карьеру, неизвестно. Один из близких к правительству источников URA.RU допустил, что окончательного решения по этому поводу пока нет. «Возможно, [с трудоустройством] поможет УГМК», — добавил третий собеседник. Ранее ходили слухи, что он может возглавить сеть областных медцентров «Бонум».
Свердловским минздравом Карлов руководил с 2020-го, приняв хозяйство в разгар пандемии коронавируса. Днем 5 апреля было объявлено, что новым министром стала Татьяна Савинова — соратница врио губернатора Дениса Паслера, работавшая с ним в Оренбуржье. Эту должность она будет совмещать с должностью замгубернатора по соцполитики.
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