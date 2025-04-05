05 апреля 2025

Главу свердловского минздрава уволили, отклонив последнюю просьбу

Карлову прочат переход в УГМК после отставки из кабмина Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карлов андрей
Андрей Карлов отвечал за свердловскую медицину пять лет Фото:

Андрей Карлов, покинувший должность министра здравоохранения Свердловской области, хотел, чтобы ему дали поработать хотя бы до лета. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении топ-чиновника.

«Карлов говорил, что ему нужно было еще два месяца — для стажа и пенсии», — поделился собеседник. По его данным, заявление Карлов подписал 4 апреля — сразу после возвращения из командировки в ДНР. По одной из версий, он организовал ее в надежде упрочить свое аппаратное положение.

Новость по теме
Что известно о соратнице губернатора Паслера, получившей супер-должность, и чего от нее ждут

Где Карлов продолжит карьеру, неизвестно. Один из близких к правительству источников URA.RU допустил, что окончательного решения по этому поводу пока нет. «Возможно, [с трудоустройством] поможет УГМК», — добавил третий собеседник. Ранее ходили слухи, что он может возглавить сеть областных медцентров «Бонум».

Свердловским минздравом Карлов руководил с 2020-го, приняв хозяйство в разгар пандемии коронавируса. Днем 5 апреля было объявлено, что новым министром стала Татьяна Савинова — соратница врио губернатора Дениса Паслера, работавшая с ним в Оренбуржье. Эту должность она будет совмещать с должностью замгубернатора по соцполитики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Андрей Карлов, покинувший должность министра здравоохранения Свердловской области, хотел, чтобы ему дали поработать хотя бы до лета. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении топ-чиновника. «Карлов говорил, что ему нужно было еще два месяца — для стажа и пенсии», — поделился собеседник. По его данным, заявление Карлов подписал 4 апреля — сразу после возвращения из командировки в ДНР. По одной из версий, он организовал ее в надежде упрочить свое аппаратное положение. Где Карлов продолжит карьеру, неизвестно. Один из близких к правительству источников URA.RU допустил, что окончательного решения по этому поводу пока нет. «Возможно, [с трудоустройством] поможет УГМК», — добавил третий собеседник. Ранее ходили слухи, что он может возглавить сеть областных медцентров «Бонум». Свердловским минздравом Карлов руководил с 2020-го, приняв хозяйство в разгар пандемии коронавируса. Днем 5 апреля было объявлено, что новым министром стала Татьяна Савинова — соратница врио губернатора Дениса Паслера, работавшая с ним в Оренбуржье. Эту должность она будет совмещать с должностью замгубернатора по соцполитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...