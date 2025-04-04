04 апреля 2025

Новый губернатор Паслер дал сразу две ключевые должности своей соратнице

Татьяна Савинова возглавила минздрав Свердловской области и стала замгубернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Татьяны Савиновой о ситуации с заболеваемостью гриппом. Екатеринбург, савинова татьяна
В 1998—2019 годах Татьяна Савинова была замом главы горздрава Екатеринбурга Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора-министром здравоохранения региона. Информация об этом появилась в telegram-канале департамента информполитики региона.

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина. Я знаю ее как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», — прокомментировал Паслер.

Прежде в свердловском правительстве должности «социального» замгубернатора и министра здравоохранения были разделены. Новое место работы возглавлявшего минздрав с 2020 года Андрея Карлова пока не раскрывается. А бывший замгубернатора Павел Креков (работал в этом статусе с 2016 года) стал советником Паслера.

Первым рабочим днем Савиновой в свердловском правительстве стало 5 апреля. С 2019 года она занимала аналогичные посты в правительстве Оренбургской области, которой руководил Паслер. О том, что Савинова переедет в Екатеринбург вслед за Паслером, первым URA.RU сообщило еще 27 марта. Что известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора-министром здравоохранения региона. Информация об этом появилась в telegram-канале департамента информполитики региона. «Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина. Я знаю ее как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», — прокомментировал Паслер. Прежде в свердловском правительстве должности «социального» замгубернатора и министра здравоохранения были разделены. Новое место работы возглавлявшего минздрав с 2020 года Андрея Карлова пока не раскрывается. А бывший замгубернатора Павел Креков (работал в этом статусе с 2016 года) стал советником Паслера. Первым рабочим днем Савиновой в свердловском правительстве стало 5 апреля. С 2019 года она занимала аналогичные посты в правительстве Оренбургской области, которой руководил Паслер. О том, что Савинова переедет в Екатеринбург вслед за Паслером, первым URA.RU сообщило еще 27 марта. Что известно о Татьяне Савиновой — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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