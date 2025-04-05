05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Тюменской области мужчина утонул в озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина провалился утонул на озере Песьяново в Ишимском муниципальном районе
Мужчина провалился утонул на озере Песьяново в Ишимском муниципальном районе Фото:

В Тюменской области на озере Песьяново в Ишимском районе утонул человек. Тело погибшего извлекли спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

«6 апреля 2025 года поступило сообщение о том, что на озере Песьяново вблизи села Второпесьяново Ишимского муниципального района утонул человек. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибыв на место вызова, извлекли из воды утонувшего мужчину», — рассказали в telegram-канале МЧС. 

Тело мужчины спасатели передали сотрудникам полиции. В настоящее время они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. 

В МЧС напомнили, что нахождение на льду в регионе становится опаснее с каждым днем. Лед меняет свою структуру практически каждый час и в любую секунду может провалиться под человеком.

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В Тюменской области на озере Песьяново в Ишимском районе утонул человек. Тело погибшего извлекли спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. «6 апреля 2025 года поступило сообщение о том, что на озере Песьяново вблизи села Второпесьяново Ишимского муниципального района утонул человек. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибыв на место вызова, извлекли из воды утонувшего мужчину», — рассказали в telegram-канале МЧС.  Тело мужчины спасатели передали сотрудникам полиции. В настоящее время они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.  В МЧС напомнили, что нахождение на льду в регионе становится опаснее с каждым днем. Лед меняет свою структуру практически каждый час и в любую секунду может провалиться под человеком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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