В Тюменской области мужчина утонул в озере

В Тюменской области на озере Песьяново в Ишимском районе утонул человек. Тело погибшего извлекли спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
«6 апреля 2025 года поступило сообщение о том, что на озере Песьяново вблизи села Второпесьяново Ишимского муниципального района утонул человек. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибыв на место вызова, извлекли из воды утонувшего мужчину», — рассказали в telegram-канале МЧС.
Тело мужчины спасатели передали сотрудникам полиции. В настоящее время они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
В МЧС напомнили, что нахождение на льду в регионе становится опаснее с каждым днем. Лед меняет свою структуру практически каждый час и в любую секунду может провалиться под человеком.
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