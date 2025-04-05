В Волчанске (Свердловская область) компания подростков на видео издевалась над мужчиной, снимая это на камеру. Видео с пытками попала в соцсети.
«По словам людей, знакомых с ситуацией, нападавшие вломились в чужую квартиру ради веселья. В качестве жертв они выбрали асоциальных личностей, над которыми впоследствии издевались. Из показанного на видео: имело место вырывание зуба плоскогубцами», — рассказала газета «Вечерний Карпинск».
В составе группы напавших был только один взрослый участник — 19-летний молодой человек из Волчанска. Также среди нападавших были 15-летний парень из Волчанска и девушка подросткового возраста из Карпинска.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что нападавшие не вламывались в квартиру, а также зуб пострадавшему не вырывали. «Информация о том, что потерпевшему при помощи плоскогубцев насильно вырвали зуб, по сведениям территориального ОВД, не соответствует действительности. Это якобы была попытка запугать человека. В медицинской справке из больницы, куда обращались потерпевшие, ничего про вырванный зуб не сообщается», — рассказал полковник Горелых. Также личности всех участников данного инцидента уже установлены. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.
«Как не странно, сами потерпевшие писать заявление в полицию отказались, сообщив, что не хотят никаких разбирательств. Процессуальное решение по данному факту полицией будет принято сразу же после получения из мед учреждение официального заключения о степени тяжести травм, причиненным потерпевшим. Они, как и сам „потрошитель“ (19-летний) сейчас от сыщиков скрываются», — добавил полковник Валерий Горелых.
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