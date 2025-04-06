В Госдуме отметили отрицательные последствия повышения возраста молодежи

В Госдуме высказались против повышения возраста молодежи, утверждая, что это может негативно отразиться на господдержке. Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев отметил, что изменение возрастных рамок ухудшит условия для молодежи 15-18 лет.
«Расширение этого возраста еще на семь лет увеличит число тех, кто может воспользоваться мерами государственной поддержки. Это означает, что для настоящей молодежи — тех, кому сегодня 15-18 лет, условия будут ухудшаться», — передает слова Метелева ТАСС.
Он также обратил внимание на изменения в понимании молодости, но предупредил, что такое законодательное изменение может сформировать иждивенческие настроения у молодежи. В заключение Метелев предложил сосредоточиться на поддержке активных молодых людей, а не на расширении возрастных рамок.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 31 марта одобрил решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о повышении возраста молодежи до 44 лет. Он отметил его рациональность и поддержку в других странах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.