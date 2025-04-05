05 апреля 2025
04 апреля 2025

Губернатор Кухарук поздравил геологов с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук пожелал геологам вдохновения в исследованиях и удачи в экспедициях
Руслан Кухарук пожелал геологам вдохновения в исследованиях и удачи в экспедициях Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил геологов с их профессиональным праздником. Кухарук пожелал им неиссякаемого вдохновения и удачи в экспедициях, слова поздравления он опубликовал в социальных сетях. 

«В первое воскресенье апреля мы по традиции отмечаем День геолога. От души поздравляю всех представителей этой важной профессии! Желаю неиссякаемого вдохновения в исследованиях, удачи в экспедициях и крепкого сибирского здоровья! С Днем геолога!» — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Он отметил, что нынешнее поколение геологов сталкивается с новыми вызовами. Отрасль постоянно развивается благодаря новым технологиям, а результаты их исследований влияют на принятие решений во многих сферах жизни региона. 

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Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил геологов с их профессиональным праздником. Кухарук пожелал им неиссякаемого вдохновения и удачи в экспедициях, слова поздравления он опубликовал в социальных сетях.  «В первое воскресенье апреля мы по традиции отмечаем День геолога. От души поздравляю всех представителей этой важной профессии! Желаю неиссякаемого вдохновения в исследованиях, удачи в экспедициях и крепкого сибирского здоровья! С Днем геолога!» — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он отметил, что нынешнее поколение геологов сталкивается с новыми вызовами. Отрасль постоянно развивается благодаря новым технологиям, а результаты их исследований влияют на принятие решений во многих сферах жизни региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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