Губернатор Кухарук поздравил геологов с профессиональным праздником

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил геологов с их профессиональным праздником. Кухарук пожелал им неиссякаемого вдохновения и удачи в экспедициях, слова поздравления он опубликовал в социальных сетях.
«В первое воскресенье апреля мы по традиции отмечаем День геолога. От души поздравляю всех представителей этой важной профессии! Желаю неиссякаемого вдохновения в исследованиях, удачи в экспедициях и крепкого сибирского здоровья! С Днем геолога!» — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Он отметил, что нынешнее поколение геологов сталкивается с новыми вызовами. Отрасль постоянно развивается благодаря новым технологиям, а результаты их исследований влияют на принятие решений во многих сферах жизни региона.
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