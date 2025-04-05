05 апреля 2025
04 апреля 2025

Из правительства ХМАО уволилась куратор медиаблока

Замдиректора депполитики ХМАО Липатова уволилась из правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Галина Липатова покинула пост начальника управления по связям со СМИ департамента внутренней политики ХМАО
Галина Липатова покинула пост начальника управления по связям со СМИ департамента внутренней политики ХМАО Фото:

Заместитель директора департамента внупола ХМАО по СМИ Галина Липатова ушла в отставку. Экс-чиновница считалась доверенным лицом бывшего главного идеолога правительства Алексея Шипилова.

«В пятницу [4 апреля] был мой последний рабочий день в должности заместителя директора — начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Ханты — Мансийского автономного округа. Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус», — написала Липатова на своей странице «Вконтакте».

Липатова вела ряд ключевых аккаунтов властей, в том числе telegram-канал губернатора Комаровой. Она проработала в госструктурах ХМАО более восьми лет. «На самом деле до 28 апреля еще в отпуске, но трудовая книжка уже у меня и с сотрудниками попрощалась», — сообщила Липатова.

До работы в кабмине пиарщица возглавляла отдел по связям с общественностью ДСК «Автобан» в сургутском представительстве компании (ее возглавлял депутат думы ХМАО Алексей Андреев, которого суд признал виновным в сокрытии вида на жительство Италии). Алексей Шипилов, получив должность первого заместителя губернатора, в 2017 году назначил Липатову своим советником.  

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Заместитель директора департамента внупола ХМАО по СМИ Галина Липатова ушла в отставку. Экс-чиновница считалась доверенным лицом бывшего главного идеолога правительства Алексея Шипилова. «В пятницу [4 апреля] был мой последний рабочий день в должности заместителя директора — начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Ханты — Мансийского автономного округа. Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус», — написала Липатова на своей странице «Вконтакте». Липатова вела ряд ключевых аккаунтов властей, в том числе telegram-канал губернатора Комаровой. Она проработала в госструктурах ХМАО более восьми лет. «На самом деле до 28 апреля еще в отпуске, но трудовая книжка уже у меня и с сотрудниками попрощалась», — сообщила Липатова. До работы в кабмине пиарщица возглавляла отдел по связям с общественностью ДСК «Автобан» в сургутском представительстве компании (ее возглавлял депутат думы ХМАО Алексей Андреев, которого суд признал виновным в сокрытии вида на жительство Италии). Алексей Шипилов, получив должность первого заместителя губернатора, в 2017 году назначил Липатову своим советником.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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