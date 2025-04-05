Из правительства ХМАО уволилась куратор медиаблока

Заместитель директора департамента внупола ХМАО по СМИ Галина Липатова ушла в отставку. Экс-чиновница считалась доверенным лицом бывшего главного идеолога правительства Алексея Шипилова.
«В пятницу [4 апреля] был мой последний рабочий день в должности заместителя директора — начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Ханты — Мансийского автономного округа. Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус», — написала Липатова на своей странице «Вконтакте».
Липатова вела ряд ключевых аккаунтов властей, в том числе telegram-канал губернатора Комаровой. Она проработала в госструктурах ХМАО более восьми лет. «На самом деле до 28 апреля еще в отпуске, но трудовая книжка уже у меня и с сотрудниками попрощалась», — сообщила Липатова.
До работы в кабмине пиарщица возглавляла отдел по связям с общественностью ДСК «Автобан» в сургутском представительстве компании (ее возглавлял депутат думы ХМАО Алексей Андреев, которого суд признал виновным в сокрытии вида на жительство Италии). Алексей Шипилов, получив должность первого заместителя губернатора, в 2017 году назначил Липатову своим советником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!