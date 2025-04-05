05 апреля 2025

Поликлиника и несколько домов в центре Кургана временно останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключили из-за аварии на сетях
Воду отключили из-за аварии на сетях Фото:

Из-за аварии на сетях водопровода на улице Кирова в Кургане без воды остаются поликлиника и больше десяти домов. Об этом сообщили в «Водном Союзе».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на ул. Кирова,109 без ХВС: ул. Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119; ул. К. Мяготина,111а, 117. Также без воды ул. Проходная, 6 (поликлиника), ул. Товарная,11», — отметили в ресурсоснабжающей организации.

На месте аварии работают специалисты компании. Задействована необходимая техника для устранения неисправности на водопроводе.

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Из-за аварии на сетях водопровода на улице Кирова в Кургане без воды остаются поликлиника и больше десяти домов. Об этом сообщили в «Водном Союзе». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на ул. Кирова,109 без ХВС: ул. Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119; ул. К. Мяготина,111а, 117. Также без воды ул. Проходная, 6 (поликлиника), ул. Товарная,11», — отметили в ресурсоснабжающей организации. На месте аварии работают специалисты компании. Задействована необходимая техника для устранения неисправности на водопроводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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