В Ленобласти мужчина убил четверых человек и пошел спать

В Ленинградской области мужчина убил четырех человек и затем лег спать. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«58-летний мужчина сильно напился и решил расправиться со своими „обидчиками“. Трое человек погибли, один в реанимации. После этого преступник ушел спать», — передает сообщение правоохранителей MK.RU. Тело четвертой жертвы было найдено в 200–300 метрах от дома подозреваемого.
Преступление произошло в деревне Липная Горка Тихвинского района. После этого мужчина закрылся в своем доме, где его позже задержали. В доме полиции удалось обнаружить пять видов огнестрельного оружия. Следственные органы возбудили уголовное дело, допрашивают подозреваемого и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об аресте.
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