В Ленобласти мужчина убил четверых человек и пошел спать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело, ведется допрос подозреваемого
Возбуждено уголовное дело, ведется допрос подозреваемого Фото:

В Ленинградской области мужчина убил четырех человек и затем лег спать. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«58-летний мужчина сильно напился и решил расправиться со своими „обидчиками“. Трое человек погибли, один в реанимации. После этого преступник ушел спать», — передает сообщение правоохранителей MK.RU. Тело четвертой жертвы было найдено в 200–300 метрах от дома подозреваемого.

Преступление произошло в деревне Липная Горка Тихвинского района. После этого мужчина закрылся в своем доме, где его позже задержали. В доме полиции удалось обнаружить пять видов огнестрельного оружия. Следственные органы возбудили уголовное дело, допрашивают подозреваемого и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области мужчина убил четырех человек и затем лег спать. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «58-летний мужчина сильно напился и решил расправиться со своими „обидчиками“. Трое человек погибли, один в реанимации. После этого преступник ушел спать», — передает сообщение правоохранителей MK.RU. Тело четвертой жертвы было найдено в 200–300 метрах от дома подозреваемого. Преступление произошло в деревне Липная Горка Тихвинского района. После этого мужчина закрылся в своем доме, где его позже задержали. В доме полиции удалось обнаружить пять видов огнестрельного оружия. Следственные органы возбудили уголовное дело, допрашивают подозреваемого и в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об аресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...