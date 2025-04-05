На строительство экопарка «Увалы» в Шадринске направили почти 50 млн рублей

Власти Курганской области направили около 50 млн рублей на строительство экопарка «Увалы» в Шадринске. Объект планируется сдать в эксплуатацию осенью 2025 года. Об этом говорится в документации тендера.
«Благоустройство экопарка „Увалы“ в Шадринске. Начальная цена контракта 49 909 626 рублей», — указано в документации закупки (копия имеется в распоряжении редакции).
До середины октября подрядчик должен будет построить лыже-роллерную трассу. Также строители сделают площадки под мусорные баки, отмечается в описании проекта.
Проект экопарка «Увалы» был включен в число участников Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Однако победителем конкурса он не стал.
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