05 апреля 2025

На строительство экопарка «Увалы» в Шадринске направили почти 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый экопарк появится в городе
Новый экопарк появится в городе Фото:

Власти Курганской области направили около 50 млн рублей на строительство экопарка «Увалы» в Шадринске. Объект планируется сдать в эксплуатацию осенью 2025 года. Об этом говорится в документации тендера.

«Благоустройство экопарка „Увалы“ в Шадринске. Начальная цена контракта 49 909 626 рублей», — указано в документации закупки (копия имеется в распоряжении редакции).

До середины октября подрядчик должен будет построить лыже-роллерную трассу. Также строители сделают площадки под мусорные баки, отмечается в описании проекта.

Проект экопарка «Увалы» был включен в число участников Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Однако победителем конкурса он не стал.

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Власти Курганской области направили около 50 млн рублей на строительство экопарка «Увалы» в Шадринске. Объект планируется сдать в эксплуатацию осенью 2025 года. Об этом говорится в документации тендера. «Благоустройство экопарка „Увалы“ в Шадринске. Начальная цена контракта 49 909 626 рублей», — указано в документации закупки (копия имеется в распоряжении редакции). До середины октября подрядчик должен будет построить лыже-роллерную трассу. Также строители сделают площадки под мусорные баки, отмечается в описании проекта. Проект экопарка «Увалы» был включен в число участников Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Однако победителем конкурса он не стал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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