Медиков наказали из-за невыдачи лекарств челябинскому ребенку-инвалиду

Медиков Челябинска привлекли к дисциплинарной ответственности из-за невыдачи лекарств ребенку-инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокуратура Ленинского района Челябинска после жалобы жителя установила, что ребенок в связи с заболеванием имеет право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения. Однако несовершеннолетний инвалид необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно. Виновные в этом медики привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале.
Отмечается, что по жизненным показаниям ребенку установлена инсулиновая помпа, показано непрерывное лечение препаратом инсулин «Аспарт». Прокурор также внес руководителю медучреждения представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуроры ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарствами.
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