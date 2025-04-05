05 апреля 2025

Медиков наказали из-за невыдачи лекарств челябинскому ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Больной ребенок не получал необходимые лекарства
Больной ребенок не получал необходимые лекарства Фото:

Медиков Челябинска привлекли к дисциплинарной ответственности из-за невыдачи лекарств ребенку-инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

«Прокуратура Ленинского района Челябинска после жалобы жителя установила, что ребенок в связи с заболеванием имеет право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения. Однако несовершеннолетний инвалид необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно. Виновные в этом медики привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале. 

Отмечается, что по жизненным показаниям ребенку установлена инсулиновая помпа, показано непрерывное лечение препаратом инсулин «Аспарт». Прокурор также внес руководителю медучреждения представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуроры ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарствами.

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Медиков Челябинска привлекли к дисциплинарной ответственности из-за невыдачи лекарств ребенку-инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.  «Прокуратура Ленинского района Челябинска после жалобы жителя установила, что ребенок в связи с заболеванием имеет право на государственную помощь в виде лекарственного обеспечения. Однако несовершеннолетний инвалид необходимыми препаратами обеспечивался не регулярно. Виновные в этом медики привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале.  Отмечается, что по жизненным показаниям ребенку установлена инсулиновая помпа, показано непрерывное лечение препаратом инсулин «Аспарт». Прокурор также внес руководителю медучреждения представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуроры ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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