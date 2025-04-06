Сейсмолог предсказал, где в России ждать землетрясений

Сейсмолог Завьялов: землетрясения возможны в Калининграде, Крыму и Дагестане
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Опасные зоны находятся в европейской части России, заявил Завьялов
Опасные зоны находятся в европейской части России, заявил Завьялов Фото:

Землетрясения могут произойти в нескольких регионах России, включая Калининград, Крым, Дагестан, Чечню и Краснодарский край. Об этом сообщил сейсмолог Российской академии наук Алексей Завьялов.

«В Крыму может быть. Вспомним Ильфа и Петрова, „12 стульев“. Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года», — передает слова Завьялова радиостанция «Говорит Москва». Он добавил, что опасные зоны находятся в европейской части страны, в частности, указал на Калининград, где в начале 2000-х произошло разрушительное землетрясение, а также на Дагестан, Чечню и Краснодарский край.

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Землетрясения могут произойти в нескольких регионах России, включая Калининград, Крым, Дагестан, Чечню и Краснодарский край. Об этом сообщил сейсмолог Российской академии наук Алексей Завьялов. «В Крыму может быть. Вспомним Ильфа и Петрова, „12 стульев“. Они описывали как раз крымское землетрясение 1927 года», — передает слова Завьялова радиостанция «Говорит Москва». Он добавил, что опасные зоны находятся в европейской части страны, в частности, указал на Калининград, где в начале 2000-х произошло разрушительное землетрясение, а также на Дагестан, Чечню и Краснодарский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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