05 апреля 2025

Школьницы зверски избили семиклассницу на камеру в Нижнем Тагиле. Видео

В Нижнем Тагиле подростки побили школьницу в туалете и сняли на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки избили пострадавшую в школьном туалете
Девочки избили пострадавшую в школьном туалете Фото:

В школе № 4 Нижнего Тагила произошел инцидент, где несколько школьниц жестоко избили свою одноклассницу, снимая нападение на камеру. Видео с издевательствами распространяются в соцсетях.

«Одноклассницы жестоко избили 7-классницу и сняли все это на видео. Расправа над девчонкой была за просто так. По сути, они били ее на спор, кто сильнее ударит», — рассказали подписчики telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей, девочки-подростки жестоко избивали сверстницу, нанося удары по лицу, груди, голове, животу и спине.

Возраст девочек составляет 13-14 лет. По информации источника, это уже не первый случай подобного рода издевательств над жертвой со стороны школьниц.

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В школе № 4 Нижнего Тагила произошел инцидент, где несколько школьниц жестоко избили свою одноклассницу, снимая нападение на камеру. Видео с издевательствами распространяются в соцсетях. «Одноклассницы жестоко избили 7-классницу и сняли все это на видео. Расправа над девчонкой была за просто так. По сути, они били ее на спор, кто сильнее ударит», — рассказали подписчики telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей, девочки-подростки жестоко избивали сверстницу, нанося удары по лицу, груди, голове, животу и спине. Возраст девочек составляет 13-14 лет. По информации источника, это уже не первый случай подобного рода издевательств над жертвой со стороны школьниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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