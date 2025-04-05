В школе № 4 Нижнего Тагила произошел инцидент, где несколько школьниц жестоко избили свою одноклассницу, снимая нападение на камеру. Видео с издевательствами распространяются в соцсетях.
«Одноклассницы жестоко избили 7-классницу и сняли все это на видео. Расправа над девчонкой была за просто так. По сути, они били ее на спор, кто сильнее ударит», — рассказали подписчики telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей, девочки-подростки жестоко избивали сверстницу, нанося удары по лицу, груди, голове, животу и спине.
Возраст девочек составляет 13-14 лет. По информации источника, это уже не первый случай подобного рода издевательств над жертвой со стороны школьниц.
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