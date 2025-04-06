От Благовещения до дня рождения Рунета: какие праздники отмечают 7 апреля 2025 года

В понедельник 7 августа по всему миру отмечают множество праздников. Православные христиане празднуют Благовещение, в России отмечают день рождения рунета, а в зоопархах по всему миру поздравляют бобров с их днем. О том, какие праздники отмечают 7 августа — в материале URA.RU.
Православные праздники 7 апреля 2025
Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение — это один из главных праздников в православной церкви. Именно в этот день Дева Мария узнала от Архангела Гавриила, что ей предстоит стать матерью Сына Божьего. Считается, что в этот момент человечество получило второй шанс на спасение, а согласие Марии родить Христа уравновешивает грех, совершенный Евой.
На Благовещение православные по всему миру стараются посетить церковь, чтобы помолиться за своих родных и близких. Также на праздник принято выпускать из клеток птиц — ведь согласно Евангелие, Святой Дух сошел на Иисуса во время крещения в виде голубя.
День Московской иконы Благовещения Божией Матери
7 апреля также почитается Московская икона Благовещения Божией Матери. По легенде, образ появился во время правления Ивана Грозного: однажды к невиновному узнику явилась Богородица и пообещала ему спасение. В тот же день на стене появилась та самая икона. Когда царь узнал о чуде, то тут же отпустил мужчину, а вокруг чудотворного образа приказал построить храм.
День преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России
7 апреля православная церковь вспоминает святителя Тихона, первого Патриарха Московского после восстановления патриаршества в России в 1917 году. Святитель Тихон был выдающимся духовным деятелем XX века, пережившим тяжелые годы революции и гонений на церковь. В 1923 году советская власть хотела начать судебный процесс против Тихона, но возмущения зарубежных стран убедили большевиков прекратить преследования. В январе 1925 года Тихону стало плохо, и его перевезли из Донского монастыря в клинику, где он жил до своей смерти.
Народный праздник 7 апреля 2025
Благовещение — Бабий праздник
В народе Благовещение очень ждали: ведь в этот праздник ослаблялся Великий пост. Поэтому хозяйки готовили 7 апреля кулебяку — пирог с рыбой и капустой. Досыта наевшись, люди старались отдыхать весь день: считалось грешным делом браться за любые обязательства на праздник. В народе поговаривали «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют».
Также на праздник было принято встречать весну, которая к 7 апреля уже вступала в полную силу. Для этого в народе выкупали у ловцов птиц пернатых и выпускали их на волю. Считалось, что пташки замолвят Богу словечко за тех, кто их освободил.
Что нельзя делать 7 апреля 2025
В народе существовало немало запретов на праздник 7 апреля. Так, людям запрещалось не только работать, но и отправляться в дальние поездки — иначе путешествие могло обернуться неприятностями. Не разрешалось стричь волосы, чтобы не лишиться своей красоты. Деньги просить в праздник тоже считалось плохой приметой — люди говорили, что одолживший денег на Благовещение вскоре окончательно обеднеет.
Погодные приметы 7 апреля 2025
Вот уже сотни лет на Благовещение существуют народные приметы, которые помогали крестьянам узнавать, что ждет их за окном в ближайшее время. Люди верили, что:
- Погода на Благовещение повторится на Пасху;
- Дождь 7 апреля указывает на хороший урожай в этом году;
- Ясная погода намекает на то, что летом будет много гроз;
- Холодный ветер говорил о прохладном лете;
- Листья на березе указывали на то, что июнь окажется солнечным.
Праздники в России 7 апреля 2025
День рождения Рунета
7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован российский национальный домен «.ru». С тех пор этот день принято считать днём рождения российского сегмента интернета — Рунета. Праздник отмечают интернет-пользователи, программисты, веб-разработчики и все, кто связан с интернет-технологиями в России.
День памяти погибших подводников
7 апреля Россия вспоминает моряков-подводников, погибших при исполнении служебного долга. Дата выбрана в память о трагедии 7 апреля 1989 года, когда затонула советская атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Тогда из 69 членов экипажа смогли спастись лишь 27 человек.
Праздники в мире 7 апреля 2025
Всемирный день здоровья
Отмечается ежегодно 7 апреля с 1950 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата приурочена к годовщине создания ВОЗ в 1948 году. Каждый год праздник посвящён определённой теме здоровья. Цель праздника — привлечь внимание к вопросам здравоохранения и профилактики болезней.
День косметолога
Неофициальный профессиональный праздник специалистов косметологии отмечают ежегодно 7 апреля во многих странах мира. Косметологи помогают людям поддерживать красоту и здоровье кожи, волос и ногтей. Дата праздника не имеет строгой истории возникновения, но широко отмечается профессионалами отрасли.
День метрической системы
7 апреля 1795 года во Франции был принят закон о введении метрической системы мер и весов — единой международной системы измерений, которая сейчас используется практически во всем мире. Этот праздник напоминает о важности стандартизации измерений для науки, торговли и повседневной жизни.
Международный день бобра
Отмечается ежегодно 7 апреля с целью привлечения внимания к охране бобров — животных, играющих важную роль в поддержании экосистем рек и водоемов. Праздник был учрежден природоохранными организациями для защиты этих животных от исчезновения.
Знаменитости, родившиеся 7 апреля:
- Фрэнсис Форд Коппола (1939) — знаменитый американский кинорежиссёр («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).
- Джеки Чан (1954) — популярный актер кино, режиссер, мастер боевых искусств.
- Рассел Кроу (1964) — австралийский актер («Гладиатор», «Игры разума»).
- Михаил Круг (1962–2002) — российский певец и автор песен.
- Билли Холидей (1915–1959) — легендарная американская джазовая певица.
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