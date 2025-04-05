Когда Благовещение в 2025 году: история и традиции православного праздника

Уже скоро, 7 апреля, пройдет один из главных христианских праздников. Именно в этот день Дева Мария узнала, что она станет матерью Иисуса Христа. URA.RU рассказывает о празднике.
Что означает праздник Благовещение
Само слово Благовещение означает добрую весть. Именно 7 апреля Дева Мария узнала от Архангела Гавриила, что ей предстоит родить Сына Божьего. Это ключевое событие в Евангелие, находящееся посередине между Ветхим и Новым Заветами. Так как по церковному учению человек появляется в момент зачатия, Благовещение начинает отсчет истории Иисуса Христа.
Также Благовещение — это день, когда человечество получило второй шанс. Считается, что Бог отправил архангела к Марии в тот же день, в какой сотворил мир, а согласие Марии стать матерью Христа уравновешивает непослушание Евы.
Когда празднуется Благовещение
Благовещение празднуется каждый год 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Одно время во многих странах с этой даты отмечали начало нового года. Например, таким календарем пользовались в Англии до 1752 года.
Иногда Благовещение выпадает на Пасху — в таком случае празднуется Криопасха, или Господня Пасха. Однако это произойдет еще нескоро: ближайшая Криопасха случится лишь в 2075 году.
Традиции праздника Благовещение
В храмах на Благовещение устраивают всенощное бдение: священники читают Литургию святого Иоанна Златоуста и надевают облачение голубого цвета, который стал символом Богородицы. Каждый верующий старается посетить церковь 7 апреля, чтобы помолиться за себя и своих близких, попросить у Бога удачи и благополучии.
В праздник принято выпускать на волю птиц. Эта традиция восходит одновременно к истории из Евангелия, когда Святой Дух сошел на Иисуса во время крещения в виде голубя, и к народному обычаю выпускать птиц, встречая весну.
Один из главных символов Благовещения это просфоры — постный небольшой хлеб, который пекут верующие накануне праздника для каждого члена семьи. Принято освящать просфору в храме 7 апреля, а затем съесть хлеб натощак.
Благовещение и Великий пост
Праздник Благовещение проходит во время Великого поста, однако в честь доброй вести верующим дозволяется есть рыбу на праздник. Позволяется даже выпить немного вина. Но если бы Благовещение выпало на последние дни поста, то ограничения бы продолжили работать.
Народные приметы на Благовещение
Несмотря на то, что церковь считает приметы языческими суевериями, за долгие годы существования праздника люди начали подмечать закономерности в погоде. Например, погода 7 апреля подсказывала, какой окажется Пасха. Если на праздник печет солнце, то 20 апреля, наоборот, будет прохладно. Летающие высоко ласточки указывали на теплую весну, а дождливая погода — на богатый урожай и обилие рыбы в реках. А вот снег на Благовещение говорил о том, что урожай в году окажется небольшим.
Также в народе считалось, что на праздник Благовещения не нужно работать и заниматься домашним трудом. Люди даже приговаривали, что в этот день «Птица гнезда не вьет, а девица косы не заплетает». Вместо труда люди старались уделить время близким и помогать нуждающимся.
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