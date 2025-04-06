МЖД: в Подмосковье локомотив грузового поезда сошел с рельсов

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Локомотив столкнулся с фурой на переезде, сообщили в МЖД
Локомотив столкнулся с фурой на переезде, сообщили в МЖД Фото:

В Московской области произошел сход локомотива грузового поезда с рельсов. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Московской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЖД. Там добавили, что это произошло в результате столкновения с фурой, выехавшей на железнодорожный переезд. Никто из людей не пострадал.

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В Московской области произошел сход локомотива грузового поезда с рельсов. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). «Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Московской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЖД. Там добавили, что это произошло в результате столкновения с фурой, выехавшей на железнодорожный переезд. Никто из людей не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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