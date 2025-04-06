Кафе в центре Кургана закрыли из-за резкого повышения стоимости аренды

Кафе напротив отдела полиции закрыли из-за взлетевшей цены на аренду помещения
Кафе «Банкет-холл Элит» в центре Кургана закрылось из-за резкого подорожания арендной платы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы недвижимости.
«Собственник недвижимости в три раза поднял стоимость аренды. Владелец кафе не потянул и решил закрыться», — сообщил источник. Эту информацию URA.RU также подтвердил сам бизнесмен.
Ранее сообщалось, что здание по улице Максима Горького, в котором работало кафе, выставили на продажу. Собственник оценил необходимость площадью свыше 400 квадратов на 90 миллионов рублей.
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