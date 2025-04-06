06 апреля 2025
05 апреля 2025

Кафе в центре Кургана закрыли из-за резкого повышения стоимости аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе напротив отдела полиции закрыли из-за взлетевшей цены на аренду помещения
Кафе напротив отдела полиции закрыли из-за взлетевшей цены на аренду помещения Фото:

Кафе «Банкет-холл Элит» в центре Кургана закрылось из-за резкого подорожания арендной платы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы недвижимости.

«Собственник недвижимости в три раза поднял стоимость аренды. Владелец кафе не потянул и решил закрыться», — сообщил источник. Эту информацию URA.RU также подтвердил сам бизнесмен.

Ранее сообщалось, что здание по улице Максима Горького, в котором работало кафе, выставили на продажу. Собственник оценил необходимость площадью свыше 400 квадратов на 90 миллионов рублей.

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Кафе «Банкет-холл Элит» в центре Кургана закрылось из-за резкого подорожания арендной платы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы недвижимости. «Собственник недвижимости в три раза поднял стоимость аренды. Владелец кафе не потянул и решил закрыться», — сообщил источник. Эту информацию URA.RU также подтвердил сам бизнесмен. Ранее сообщалось, что здание по улице Максима Горького, в котором работало кафе, выставили на продажу. Собственник оценил необходимость площадью свыше 400 квадратов на 90 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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