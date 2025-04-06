Крупнейшую в истории поставку взрывчатки из Польши остановили в Белоруссии. Видео

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Взрывчатку планировали доставить в Россию
Взрывчатку планировали доставить в Россию Фото:

В Белоруссии пресечена попытка нелегального ввоза крупнейшей партии взрывчатки в истории страны из Польши. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории партии взрывчатки», — говорится в сообщении официального telegram-канала таможенного комитета. Там добавили, что 41-летний водитель пытался незаконно провезти через границу с Польшей 580 кг взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США, с намерением доставить его в Россию.

На пункте пропуска «Брест» таможенники провели углубленный осмотр, в результате которого нашли взрывчатку, скрытую под шумоизоляцией. Экспертиза подтвердила, что это пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Водитель задержан, и возбуждено уголовное дело, что может привести к лишению свободы на срок до десяти лет.

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В Белоруссии пресечена попытка нелегального ввоза крупнейшей партии взрывчатки в истории страны из Польши. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии. «Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории партии взрывчатки», — говорится в сообщении официального telegram-канала таможенного комитета. Там добавили, что 41-летний водитель пытался незаконно провезти через границу с Польшей 580 кг взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США, с намерением доставить его в Россию. На пункте пропуска «Брест» таможенники провели углубленный осмотр, в результате которого нашли взрывчатку, скрытую под шумоизоляцией. Экспертиза подтвердила, что это пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Водитель задержан, и возбуждено уголовное дело, что может привести к лишению свободы на срок до десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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