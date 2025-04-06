В Белоруссии пресечена попытка нелегального ввоза крупнейшей партии взрывчатки в истории страны из Польши. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.
«Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории партии взрывчатки», — говорится в сообщении официального telegram-канала таможенного комитета. Там добавили, что 41-летний водитель пытался незаконно провезти через границу с Польшей 580 кг взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США, с намерением доставить его в Россию.
На пункте пропуска «Брест» таможенники провели углубленный осмотр, в результате которого нашли взрывчатку, скрытую под шумоизоляцией. Экспертиза подтвердила, что это пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Водитель задержан, и возбуждено уголовное дело, что может привести к лишению свободы на срок до десяти лет.
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