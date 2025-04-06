Украинцев по радио предупредили о бесполезности артиллерии на фронте

Современные дроны способны поражать объекты с такой же эффективностью, как и артиллерия. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в своем выступлении на «Украинском радио».
«Артиллерия, как и в прошлых конфликтах, была „богом войны“. Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия. Этот тренд видят в Европе и меняют свой подход», — отметил Гетьман.
Он также отметил, что Чехия строила большие надежды по поводу инициативы о поставке миллиона снарядов для ВСУ. Но практика показала, что артиллерия больше не актуальна на фронте.
Ранее украинцев предупреждали по радио о проблемах на фронте из-за наступления ВС РФ в районе Торецка. Военный эксперт Денис Попович (признан экстремистом) сообщил слушателям, что когда город будет взят, российские бойцы смогут начать новое наступление на Константиновку.
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