Украинцев по радио предупредили о бесполезности артиллерии на фронте

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Эксперт в радиоэфире сравнил дроны с артиллерией
Эксперт в радиоэфире сравнил дроны с артиллерией Фото:

Современные дроны способны поражать объекты с такой же эффективностью, как и артиллерия. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в своем выступлении на «Украинском радио».

«Артиллерия, как и в прошлых конфликтах, была „богом войны“. Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия. Этот тренд видят в Европе и меняют свой подход», — отметил Гетьман.

Он также отметил, что Чехия строила большие надежды по поводу инициативы о поставке миллиона снарядов для ВСУ. Но практика показала, что артиллерия больше не актуальна на фронте.

Ранее украинцев предупреждали по радио о проблемах на фронте из-за наступления ВС РФ в районе Торецка. Военный эксперт Денис Попович (признан экстремистом) сообщил слушателям, что когда город будет взят, российские бойцы смогут начать новое наступление на Константиновку.

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Современные дроны способны поражать объекты с такой же эффективностью, как и артиллерия. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в своем выступлении на «Украинском радио». «Артиллерия, как и в прошлых конфликтах, была „богом войны“. Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия. Этот тренд видят в Европе и меняют свой подход», — отметил Гетьман. Он также отметил, что Чехия строила большие надежды по поводу инициативы о поставке миллиона снарядов для ВСУ. Но практика показала, что артиллерия больше не актуальна на фронте. Ранее украинцев предупреждали по радио о проблемах на фронте из-за наступления ВС РФ в районе Торецка. Военный эксперт Денис Попович (признан экстремистом) сообщил слушателям, что когда город будет взят, российские бойцы смогут начать новое наступление на Константиновку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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