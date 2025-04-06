Канадец Уэйн Гретцки обнял российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца. Трансляцию вела НХЛ на своем сайте.
Во время матча против «Нью-Йорк Айлендерс», нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, поставленный Гретцки. Ранее, 5 апреля, российский спортсмен забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс».
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