Гретцки не сдержал эмоций, когда Овечкин побил его рекорд. Видео

Появились кадры, как Гретцки обнимает Овечкина после побитого рекорда
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Овечкин побил предыдущий рекорд в НХЛ
Овечкин побил предыдущий рекорд в НХЛ Фото:

Канадец Уэйн Гретцки обнял российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца. Трансляцию вела НХЛ на своем сайте. 

Во время матча против «Нью-Йорк Айлендерс», нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, поставленный Гретцки. Ранее, 5 апреля, российский спортсмен забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

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Канадец Уэйн Гретцки обнял российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца. Трансляцию вела НХЛ на своем сайте.  Во время матча против «Нью-Йорк Айлендерс», нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым превзойдя предыдущий рекорд, поставленный Гретцки. Ранее, 5 апреля, российский спортсмен забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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