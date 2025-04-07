Руководитель скандальной курганской колонии ушел на другую должность

В курганской исправительной колонии №2 назначен новый временный руководитель. Им стал бывший замначальника колонии Сергей Денисов. Прежний врио начальника Дмитрий Любителев перешел на другую должность в структуре регионального ФСИН. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших коллег сотрудников пенитенциарной системы.
«Назначенный в сентябре 2024 года Любителев ушел с должности руководителя ИК-2. Временным руководителем повторно назначен Денисов», — сообщили источники.
Информация подтвердилась данными сайта регионального УФСИН. «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области. Врио начальника — Денисов Сергей Николаевич», — сообщает структурный раздел портала. В пресс-службе управления редакции подтвердили перестановки в руководстве колонии, расположенной в поселке Просвет Кетовского округа. Также в УФСИН сообщили, что Дмитрий Любителев был назначен замначальника ЛИУ-3 в Кургане.
Колония осталась без начальника в конце апреля 2024 года. Последний официально назначенный начальник Асан Искулов перешел на работу в управление ФСИН. При нем в колонии случилось несколько громких скандалов. В августе 2021 года взбунтовавшимся зеком был убит сотрудник колонии, а другой получил тяжелые ранения. Летом 2022 года у колонии случились задержания гражданских, после чего несколько сотрудников колонии были обвинены в превышении полномочий и пошли под суд. Также в 2023 в штрафном изоляторе колонии произошел суицид осужденного.
Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2024 года в колонию был назначен врио руководителя Любителев. Мужчина до перевода в колонию служил в должности замначальника колонии №1 в Кургане. До назначения Любителев обязанности начальника несколько месяцев выполнял Денисов.
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