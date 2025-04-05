05 апреля 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Сафиулиным

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С бойцом простятся 7 апреля 2025 года
С бойцом простятся 7 апреля 2025 года Фото:

В Кишертском округе Пермского края простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Сафиулиным. Об этом сообщила мэрия округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Сафиулин Валерий Низимович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

В последний путь бойца проводят 7 апреля 2025 года. Церемония прощания пройдет в деревне Верхняя Солянка.

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В Кишертском округе Пермского края простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Сафиулиным. Об этом сообщила мэрия округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Сафиулин Валерий Низимович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В последний путь бойца проводят 7 апреля 2025 года. Церемония прощания пройдет в деревне Верхняя Солянка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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