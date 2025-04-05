В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Сафиулиным

С бойцом простятся 7 апреля 2025 года
В Кишертском округе Пермского края простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Сафиулиным. Об этом сообщила мэрия округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Сафиулин Валерий Низимович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
В последний путь бойца проводят 7 апреля 2025 года. Церемония прощания пройдет в деревне Верхняя Солянка.
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