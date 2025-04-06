Как курганцам безопасно пожарить мясо: обзор новинок электрогриля

В Курганской области начался пожароопасный сезон, а значит любителям пожарить мясо на природе необходимо подумать о безопасной альтернативе. Какие новинки электрогриля наиболее популярны и позволят в домашних условиях приготовить мясо не хуже, чем на свежем воздухе, корреспонденту URA.RU рассказал эксперт по электронике и бытовой технике Константин Дмитриев.
Без дыма
Размышляя о покупке гриля, многие переживают о том, что при жарке в квартире будет много дыма. Однако современные модели справляются с этой проблемой.
«Один из наиболее высоких рейтингов — у гриля Polaris PGP 3010 SMOKELESS. Стоит он около 20 тысяч рублей. У него есть вытяжка и, как говорят пользователи, это „очень ловко придумано“. То есть при готовке дыма практически нет. При этом он очень вместительный, можно разом приготовить шесть и даже больше порций стейков», — пояснил Константин Дмитриев.
Он также отметил некоторые функции гриля, которые позволяют быстро пропечатать корочку. То есть со стейков уже ничего не стекает и они остаются очень сочными.
Если мясо заморожено
В таком же ценовом диапазоне эксперт рекомендует гриль марки TEFAL GC714834. Он удобен и практичен, имеет автоматические режимы с определением толщины продуктов. Кроме того, если мясо еще заморожено, ждать необязательно — у гриля есть опции жарки неразмороженного мяса.
На порядок дешевле стоят грили и раклетницы марки Kitfort. Небольшой электрогриль можно купить в пределах 4-7 тысяч рублей. Еще один популярный производитель электрогрилей — Redmont.
Не только для мяса
По словам эксперта, эти марки наиболее активно покупают в магазинах бытовой техники и заказывают по интернету и реже возвращают. С помощью этих кухонных приборов можно готовить не только мясные, но и овощные блюда. Кроме того, на гриле можно приготовить рыбу, грибы и другие продукты.
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