06 апреля 2025
05 апреля 2025

Как курганцам безопасно пожарить мясо: обзор новинок электрогриля

Электрогрили с вытяжкой помогут курганцам пожарить мясо без дыма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На гриле можно готовить мясо, овощи, рыбу, грибы
На гриле можно готовить мясо, овощи, рыбу, грибы Фото:

В Курганской области начался пожароопасный сезон, а значит любителям пожарить мясо на природе необходимо подумать о безопасной альтернативе. Какие новинки электрогриля наиболее популярны и позволят в домашних условиях приготовить мясо не хуже, чем на свежем воздухе, корреспонденту URA.RU рассказал эксперт по электронике и бытовой технике Константин Дмитриев.

Без дыма

Размышляя о покупке гриля, многие переживают о том, что при жарке в квартире будет много дыма. Однако современные модели справляются с этой проблемой.

«Один из наиболее высоких рейтингов — у гриля Polaris PGP 3010 SMOKELESS. Стоит он около 20 тысяч рублей. У него есть вытяжка и, как говорят пользователи, это „очень ловко придумано“. То есть при готовке дыма практически нет. При этом он очень вместительный, можно разом приготовить шесть и даже больше порций стейков», — пояснил Константин Дмитриев.

Он также отметил некоторые функции гриля, которые позволяют быстро пропечатать корочку. То есть со стейков уже ничего не стекает и они остаются очень сочными.

Если мясо заморожено

В таком же ценовом диапазоне эксперт рекомендует гриль марки TEFAL GC714834. Он удобен и практичен, имеет автоматические режимы с определением толщины продуктов. Кроме того, если мясо еще заморожено, ждать необязательно — у гриля есть опции жарки неразмороженного мяса.

На порядок дешевле стоят грили и раклетницы марки Kitfort. Небольшой электрогриль можно купить в пределах 4-7 тысяч рублей. Еще один популярный производитель электрогрилей — Redmont.

Не только для мяса

По словам эксперта, эти марки наиболее активно покупают в магазинах бытовой техники и заказывают по интернету и реже возвращают. С помощью этих кухонных приборов можно готовить не только мясные, но и овощные блюда. Кроме того, на гриле можно приготовить рыбу, грибы и другие продукты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области начался пожароопасный сезон, а значит любителям пожарить мясо на природе необходимо подумать о безопасной альтернативе. Какие новинки электрогриля наиболее популярны и позволят в домашних условиях приготовить мясо не хуже, чем на свежем воздухе, корреспонденту URA.RU рассказал эксперт по электронике и бытовой технике Константин Дмитриев. Без дыма Размышляя о покупке гриля, многие переживают о том, что при жарке в квартире будет много дыма. Однако современные модели справляются с этой проблемой. «Один из наиболее высоких рейтингов — у гриля Polaris PGP 3010 SMOKELESS. Стоит он около 20 тысяч рублей. У него есть вытяжка и, как говорят пользователи, это „очень ловко придумано“. То есть при готовке дыма практически нет. При этом он очень вместительный, можно разом приготовить шесть и даже больше порций стейков», — пояснил Константин Дмитриев. Он также отметил некоторые функции гриля, которые позволяют быстро пропечатать корочку. То есть со стейков уже ничего не стекает и они остаются очень сочными. Если мясо заморожено В таком же ценовом диапазоне эксперт рекомендует гриль марки TEFAL GC714834. Он удобен и практичен, имеет автоматические режимы с определением толщины продуктов. Кроме того, если мясо еще заморожено, ждать необязательно — у гриля есть опции жарки неразмороженного мяса. На порядок дешевле стоят грили и раклетницы марки Kitfort. Небольшой электрогриль можно купить в пределах 4-7 тысяч рублей. Еще один популярный производитель электрогрилей — Redmont. Не только для мяса По словам эксперта, эти марки наиболее активно покупают в магазинах бытовой техники и заказывают по интернету и реже возвращают. С помощью этих кухонных приборов можно готовить не только мясные, но и овощные блюда. Кроме того, на гриле можно приготовить рыбу, грибы и другие продукты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...