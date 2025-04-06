Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» после установления рекорда по забитым голам в НХЛ взял микрофон и обратился к болельщикам, коллегам и соотечественникам в прямом эфире. Его полную речь и видео с выступлением подготовило URA.RU.
«Как я всегда говорю — это [хоккей] — командный вид спорта и без моих ребят, без организации, болельщиков, тренеров я бы здесь никогда не стоял. И никогда бы не обогнал великого человека. Ребята, спасибо огромное, я так вас люблю! Знаю, здесь [хоккеисты] Ник Бекстрем и Джей Оши — ребята, люблю Вас! Мы сделали это! Сделали это! Спасибо [игроку] Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю, люблю тебя брат. И последнее — всем болельщикам, всему миру: русские, мы это сделали! Мы сделали, это история!» — сказал Овечкин в эфире трансляции НХЛ на официальном сайте.
Люди по всему миру наблюдали в телеэкраны, когда Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым установив рекорд по забитым голам в НХЛ. Позднее появились кадры, на которых канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ранее занимавший первое место в рейтинге снайперов НХЛ, обнял россиянина и поздравил его с триумфом.
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