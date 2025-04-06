Появилось видео, как Овечкин забил триумфальный гол

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Овечкин побил рекорд Гретцки
Овечкин побил рекорд Гретцки Фото:

В матче против хокккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свой 895-й гол в карьере. Он принял шайбу на привычной позиции и точно поразил ворота российского вратаря Ильи Сорокина.

Этот гол позволил Овечкину стать лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки. 5 апреля российский хоккеист забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс», что позволило ему повторить рекорд Гретцки.

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В матче против хокккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свой 895-й гол в карьере. Он принял шайбу на привычной позиции и точно поразил ворота российского вратаря Ильи Сорокина. Этот гол позволил Овечкину стать лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки. 5 апреля российский хоккеист забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс», что позволило ему повторить рекорд Гретцки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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