Появилось видео, как Овечкин забил триумфальный гол

В матче против хокккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свой 895-й гол в карьере. Он принял шайбу на привычной позиции и точно поразил ворота российского вратаря Ильи Сорокина.
Этот гол позволил Овечкину стать лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки. 5 апреля российский хоккеист забросил свою 894-ю шайбу в игре с «Чикаго Блэкхоукс», что позволило ему повторить рекорд Гретцки.
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