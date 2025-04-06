Школьницами, которые зверски избили одноклассницу на камеру, заинтересовались следователи

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» после жестокого избиения ученицы школы №4. Об этом сообщили в telegram-канале регионального СУ СК России.
«По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 года рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.
Инцидент с избиением произошел еще 10 марта 2025 года. Общественный резонанс история получила после того, как видео с дракой распространилось в социальных сетях.
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