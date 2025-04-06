06 апреля 2025
05 апреля 2025

Школьницами, которые зверски избили одноклассницу на камеру, заинтересовались следователи

Следователи возбудили уголовное дело после избиения школьницы в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьницы издеваются над свертницей не в первый раз
Школьницы издеваются над свертницей не в первый раз Фото:

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» после жестокого избиения ученицы школы №4. Об этом сообщили в telegram-канале регионального СУ СК России.

«По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 года рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Инцидент с избиением произошел еще 10 марта 2025 года. Общественный резонанс история получила после того, как видео с дракой распространилось в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» после жестокого избиения ученицы школы №4. Об этом сообщили в telegram-канале регионального СУ СК России. «По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 года рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений. Следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении. Инцидент с избиением произошел еще 10 марта 2025 года. Общественный резонанс история получила после того, как видео с дракой распространилось в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...