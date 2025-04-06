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В Тюмени водитель снес ребенка во дворе жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель двигался по двору с превышением скорости (архивное фото)
Водитель двигался по двору с превышением скорости (архивное фото) Фото:

В Тюмени днем 6 апреля во дворе дома №8 по улице Избышева отечественная легковушка сбила ребенка. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«В 17:37 по местному времени на улице Избышева 8 автомобиль „ВАЗ 2114“ сбил ребенка», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Мальчик резко выбежал на проезжую часть, и водитель не успел среагировать.

На кадрах видно, как ребенок отлетел от машины, но после удара смог встать. Очевидцы отмечают, что водитель легковушки двигался по двору с явным превышением скорости.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени днем 6 апреля во дворе дома №8 по улице Избышева отечественная легковушка сбила ребенка. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В 17:37 по местному времени на улице Избышева 8 автомобиль „ВАЗ 2114“ сбил ребенка», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Мальчик резко выбежал на проезжую часть, и водитель не успел среагировать. На кадрах видно, как ребенок отлетел от машины, но после удара смог встать. Очевидцы отмечают, что водитель легковушки двигался по двору с явным превышением скорости. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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