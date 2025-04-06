В Тюмени днем 6 апреля во дворе дома №8 по улице Избышева отечественная легковушка сбила ребенка. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
«В 17:37 по местному времени на улице Избышева 8 автомобиль „ВАЗ 2114“ сбил ребенка», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Мальчик резко выбежал на проезжую часть, и водитель не успел среагировать.
На кадрах видно, как ребенок отлетел от машины, но после удара смог встать. Очевидцы отмечают, что водитель легковушки двигался по двору с явным превышением скорости.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!