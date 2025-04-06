В Кургане готовятся к открытию речного порта

В новом сезоне курганцы смогут покататься на катерах, как только паводковые воды отступят
В Кургане речной порт на Тоболе возле ЦПКиО, который был практически полностью разрушен половодьем в 2024 году, готовится к открытию нового сезона. Об этом сообщает в соцсети «ВКонтакте» в группе организации.
«Соскучились по скорости и брызгам воды, по романтичным прогулкам на весельной лодке? Уже совсем скоро мы открываем сезон речных прогулок», — сообщается в группе порта.
В 2024 году Курган столкнулся с серьезным паводком, который нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. Речной порт и набережная Тобола также сильно пострадали, но были восстановлены и преображены.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».