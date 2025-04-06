06 апреля 2025
05 апреля 2025

В Кургане готовятся к открытию речного порта

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом сезоне курганцы смогут покататься на катерах, как только паводковые воды отступят
В новом сезоне курганцы смогут покататься на катерах, как только паводковые воды отступят Фото:

В Кургане речной порт на Тоболе возле ЦПКиО, который был практически полностью разрушен половодьем в 2024 году, готовится к открытию нового сезона. Об этом сообщает в соцсети «ВКонтакте» в группе организации.

«Соскучились по скорости и брызгам воды, по романтичным прогулкам на весельной лодке? Уже совсем скоро мы открываем сезон речных прогулок», — сообщается в группе порта.

В 2024 году Курган столкнулся с серьезным паводком, который нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. Речной порт и набережная Тобола также сильно пострадали, но были восстановлены и преображены.

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В Кургане речной порт на Тоболе возле ЦПКиО, который был практически полностью разрушен половодьем в 2024 году, готовится к открытию нового сезона. Об этом сообщает в соцсети «ВКонтакте» в группе организации. «Соскучились по скорости и брызгам воды, по романтичным прогулкам на весельной лодке? Уже совсем скоро мы открываем сезон речных прогулок», — сообщается в группе порта. В 2024 году Курган столкнулся с серьезным паводком, который нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. Речной порт и набережная Тобола также сильно пострадали, но были восстановлены и преображены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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