06 апреля 2025

В России хотят назначить уполномоченного по правам животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Животных может начать защищать еще одно учреждение
Животных может начать защищать еще одно учреждение Фото:

В России может появиться институт уполномоченного по защите прав животных. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду». Он направил соответствующий законопроект в правительство РФ.

«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Уполномоченный будет прикреплен к Министерству природы.

В рамках нового проекта предложено создать должность уполномоченного по защите животных. Основная его функция будет заключаться в мониторинге исполнения законодательства, касающегося ответственного отношения к животным. Уполномоченный будет осуществлять надзор за деятельностью государственных органов, ветеринарных служб и других соответствующих учреждений. Кроме того, он будет способствовать предупреждению случаев жестокого обращения с животными, формированию в обществе норм ответственного поведения по отношению к ним и обеспечивать защиту прав граждан при нарушениях данных законов.

Как URA.RU писало ранее, в России предложили запрещать возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Одновременно дорабатывается законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных собак, которых не забрали из приютов, пишет «Национальная служба новостей».

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В России может появиться институт уполномоченного по защите прав животных. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду». Он направил соответствующий законопроект в правительство РФ. «Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Уполномоченный будет прикреплен к Министерству природы. В рамках нового проекта предложено создать должность уполномоченного по защите животных. Основная его функция будет заключаться в мониторинге исполнения законодательства, касающегося ответственного отношения к животным. Уполномоченный будет осуществлять надзор за деятельностью государственных органов, ветеринарных служб и других соответствующих учреждений. Кроме того, он будет способствовать предупреждению случаев жестокого обращения с животными, формированию в обществе норм ответственного поведения по отношению к ним и обеспечивать защиту прав граждан при нарушениях данных законов. Как URA.RU писало ранее, в России предложили запрещать возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Одновременно дорабатывается законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных собак, которых не забрали из приютов, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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