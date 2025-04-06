В ХМАО зарплаты вахтовиков достигают 400 тысяч рублей

В ХМАО специалистам с вахтовым графиком работы в среднем платят 155 тысяч рублей. При этом по отдельным предложениям зарплата превышает 400 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.
«Медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях в ХМАО составляет 155 тысяч рублей. При этом максимальные значения достигают 420 тысяч», — сообщили URA.RU эксперты. Чаще всего работодатели приглашают на работу машинистов, водителей, электромонтажников и в большинстве случаев требуют опыт работы до трех лет.
В список высокооплачиваемых вахтовых вакансий в Югре в первом квартале текущего года вошло предложение для бурового мастера. Специалисту готовы платить до 424,8 тысячи рублей за вахту в 30 дней. ДМС, санаторно-курортное лечение, проживание, проезд к месту работы и спецодежда — за счет работодателя.
От 350 тысяч рублей в месяц готов платить работодатель мастеру по цементированию скважин. Работать предстоит на месторождениях и руководить цементной бригадой. Длительность вахты — 30 дней. Обязателен опыт работы до трех лет. Работодатель обещает предоставить ДМС, страхование жизни, льготный отпуск и компенсировать занятия спортом.
Топ-3 высокооплачиваемых вакансий замыкает должность инженера в отдел по закачиванию скважин. Ему готовы платить от 330 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Работодатель обещает 13-ю зарплату, компенсацию проезда, ДМС. От специалиста требуется опыт работы от трех лет, а также приветствуется знание английского языка.
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