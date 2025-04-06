06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

В ХМАО зарплаты вахтовиков достигают 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На буровых специалистам предлагают зарплату в 424 тысячи рублей
На буровых специалистам предлагают зарплату в 424 тысячи рублей Фото:

В ХМАО специалистам с вахтовым графиком работы в среднем платят 155 тысяч рублей. При этом по отдельным предложениям зарплата превышает 400 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.

«Медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях в ХМАО составляет 155 тысяч рублей. При этом максимальные значения достигают 420 тысяч», — сообщили URA.RU эксперты. Чаще всего работодатели приглашают на работу машинистов, водителей, электромонтажников и в большинстве случаев требуют опыт работы до трех лет.

В список высокооплачиваемых вахтовых вакансий в Югре в первом квартале текущего года вошло предложение для бурового мастера. Специалисту готовы платить до 424,8 тысячи рублей за вахту в 30 дней. ДМС, санаторно-курортное лечение, проживание, проезд к месту работы и спецодежда — за счет работодателя.

От 350 тысяч рублей в месяц готов платить работодатель мастеру по цементированию скважин. Работать предстоит на месторождениях и руководить цементной бригадой. Длительность вахты — 30 дней. Обязателен опыт работы до трех лет. Работодатель обещает предоставить ДМС, страхование жизни, льготный отпуск и компенсировать занятия спортом.

Топ-3 высокооплачиваемых вакансий замыкает должность инженера в отдел по закачиванию скважин. Ему готовы платить от 330 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Работодатель обещает 13-ю зарплату, компенсацию проезда, ДМС. От специалиста требуется опыт работы от трех лет, а также приветствуется знание английского языка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО специалистам с вахтовым графиком работы в среднем платят 155 тысяч рублей. При этом по отдельным предложениям зарплата превышает 400 тысяч рублей. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru. «Медиана предлагаемой заработной платы в вахтовых вакансиях в ХМАО составляет 155 тысяч рублей. При этом максимальные значения достигают 420 тысяч», — сообщили URA.RU эксперты. Чаще всего работодатели приглашают на работу машинистов, водителей, электромонтажников и в большинстве случаев требуют опыт работы до трех лет. В список высокооплачиваемых вахтовых вакансий в Югре в первом квартале текущего года вошло предложение для бурового мастера. Специалисту готовы платить до 424,8 тысячи рублей за вахту в 30 дней. ДМС, санаторно-курортное лечение, проживание, проезд к месту работы и спецодежда — за счет работодателя. От 350 тысяч рублей в месяц готов платить работодатель мастеру по цементированию скважин. Работать предстоит на месторождениях и руководить цементной бригадой. Длительность вахты — 30 дней. Обязателен опыт работы до трех лет. Работодатель обещает предоставить ДМС, страхование жизни, льготный отпуск и компенсировать занятия спортом. Топ-3 высокооплачиваемых вакансий замыкает должность инженера в отдел по закачиванию скважин. Ему готовы платить от 330 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Работодатель обещает 13-ю зарплату, компенсацию проезда, ДМС. От специалиста требуется опыт работы от трех лет, а также приветствуется знание английского языка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...