Вильфанд огорчил москвичей прогнозом погоды

Москвичей ожидает теплая погода, превышающая 10 градусов, только в середине апреля. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причем синоптик дал прогноз после того, как в столице накануне произошел крупный снегопад, который привел к сугробам высотой, превышающей 15 сантиметров. Причем осадки продолжатся еще несколько дней.
«До середины апреля температура не начнет стабильно держаться на уровне 10 градусов и выше. Примерно 15-16 числа мы ожидаем, что дневная температура составит от 10 до 12 градусов выше нуля», — указал Вильфанд в своем прогнозе. Его слова передает РИА Новости. Роман Вильфанд отметил, что в понедельник в Москве ожидается усиление снегопадов, которые продолжатся до вторника. За это время выпадет от половины до полной месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров.
Накануне в столицу России пришел циклон «Зион». Он сопровождался сильным снегопадом и заметным похолоданием. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова 6 апреля может достигнуть 22 сантиметров.
В Москве идет сильный снегопад, сопровождающийся резким понижением температуры. Московские коммунальные службы были переведены в состояние повышенной готовности. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова 6 апреля может достигнуть 22 сантиметров. Причем непогода продлится еще несколько дней.
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