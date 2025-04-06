Вильфанд раскрыл, когда в Москве закончится мощный снегопад

Мощный снегопад в Москве продлится еще несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Снегопад продлится еще несколько дней, а тепло может вернуться в Москву только через неделю», — передает слова Вильфанда 360.ru. Он добавил, что снег ожидается 7 и 8 апреля, а высота сугробов будет увеличиваться из-за поступления холодных воздушных масс с северо-востока, при этом температура остается ниже нормы на четыре-пять градусов.
На следующей неделе ночные температуры в области будут колебаться от -3 до -8 градусов, в Москве — от -2 до -5. Ожидается, что температурный фон приблизится к норме лишь к концу недели.
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