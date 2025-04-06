Вильфанд раскрыл, когда в Москве закончится мощный снегопад

Вильфанд: снегопад в Москве продолжится еще несколько дней
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Снег в Москве ожидается 7 и 8 апреля, заявил Вильфанд
Снег в Москве ожидается 7 и 8 апреля, заявил Вильфанд Фото:

Мощный снегопад в Москве продлится еще несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снегопад продлится еще несколько дней, а тепло может вернуться в Москву только через неделю», — передает слова Вильфанда 360.ru. Он добавил, что снег ожидается 7 и 8 апреля, а высота сугробов будет увеличиваться из-за поступления холодных воздушных масс с северо-востока, при этом температура остается ниже нормы на четыре-пять градусов.

На следующей неделе ночные температуры в области будут колебаться от -3 до -8 градусов, в Москве — от -2 до -5. Ожидается, что температурный фон приблизится к норме лишь к концу недели.

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Мощный снегопад в Москве продлится еще несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Снегопад продлится еще несколько дней, а тепло может вернуться в Москву только через неделю», — передает слова Вильфанда 360.ru. Он добавил, что снег ожидается 7 и 8 апреля, а высота сугробов будет увеличиваться из-за поступления холодных воздушных масс с северо-востока, при этом температура остается ниже нормы на четыре-пять градусов. На следующей неделе ночные температуры в области будут колебаться от -3 до -8 градусов, в Москве — от -2 до -5. Ожидается, что температурный фон приблизится к норме лишь к концу недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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