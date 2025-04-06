В Челябинске проверят расходы «Комбината транспортного обеспечения»

В Челябинске проверят расходы бюджетных средств и имущества предприятия «Комбинат транспортного обеспечения». Объектом проверки станет не только само предприятие, но и Управление делами губернатора и правительства региона, сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области.
«Приступили к контрольному мероприятию по проверке расходования средств областного бюджета и имущества в областном учреждении „Комбинат транспортного обеспечения“. Объекты проверки: Управление делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщила пресс-служба КСП региона в telegram-канале.
Контролирующие проверят правомерность расходования средств на зарплаты персоналу, содержание и эксплуатацию автотранспорта, в том числе соблюдение порядка проведения закупок. Также проверяющие изучат, как использовалось и учитывалось имущество, находящиеся в государственной собственности Челябинской области. Проверка проводится в плановом порядке.
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