06 апреля 2025
05 апреля 2025

В Челябинске проверят расходы «Комбината транспортного обеспечения»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверяющие уже приступили к контрольному мероприятию
Проверяющие уже приступили к контрольному мероприятию Фото:

В Челябинске проверят расходы бюджетных средств и имущества предприятия «Комбинат транспортного обеспечения». Объектом проверки станет не только само предприятие, но и Управление делами губернатора и правительства региона, сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области.

«Приступили к контрольному мероприятию по проверке расходования средств областного бюджета и имущества в областном учреждении „Комбинат транспортного обеспечения“. Объекты проверки: Управление делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщила пресс-служба КСП региона в telegram-канале.

Контролирующие проверят правомерность расходования средств на зарплаты персоналу, содержание и эксплуатацию автотранспорта, в том числе соблюдение порядка проведения закупок. Также проверяющие изучат, как использовалось и учитывалось имущество, находящиеся в государственной собственности Челябинской области. Проверка проводится в плановом порядке.

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В Челябинске проверят расходы бюджетных средств и имущества предприятия «Комбинат транспортного обеспечения». Объектом проверки станет не только само предприятие, но и Управление делами губернатора и правительства региона, сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. «Приступили к контрольному мероприятию по проверке расходования средств областного бюджета и имущества в областном учреждении „Комбинат транспортного обеспечения“. Объекты проверки: Управление делами губернатора и правительства Челябинской области», — сообщила пресс-служба КСП региона в telegram-канале. Контролирующие проверят правомерность расходования средств на зарплаты персоналу, содержание и эксплуатацию автотранспорта, в том числе соблюдение порядка проведения закупок. Также проверяющие изучат, как использовалось и учитывалось имущество, находящиеся в государственной собственности Челябинской области. Проверка проводится в плановом порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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