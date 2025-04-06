В Перми снизилась стоимость мини-отеля, в котором погибли люди

Стоимость продажи помещений бывшего мини-отеля «Карамель» в Индустриальном районе Перми снизилась на 1 млн до 5,2 млн рублей. Пять лет назад в хостеле на Советской Армии, 21, обварились люди.
«Одно помещение с ремонтом и чистовой отделкой: пластиковые панели, подвесной потолок, светодиодные светильники, отдельная входная группа. Второе помещение с черновой отделкой — требуется ремонт. Бонусом идет помещение в 40 квадратных метров, которое не учтено, но также относится к продаваемому объекту и не может быть отчуждено кому-то другому», — указал продавец в объявлении на «Авито».
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что объект выставляли на продажу за 6,2 млн рублей. В ночь с 19 на 20 января 2020 года там лопнула труба с кипятком и затопила номера с постояльцами. В результате случившегося погибли четверо взрослых и одна 4-летняя девочка. Владельца отеля судили и отправили в колонию. В 2022 году он освободился по УДО.
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