01 июня 2022

Хозяин пермского отеля, где погибли пять человек, вышел по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Щербаков, владелец хостела
Щербаков выплатил уже более половины суммы компенсации семьям Фото:
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Гибель людей в пермском хостеле

Сергей Щербаков, хозяин отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы кипятком погибло пять человек, досрочно вышел из колонии. Фигурант выплатил пострадавшим больше половины суммы ущерба.

«Потерпевшие по делу о трагедии в пермском отеле „Карамель“ отозвали все документы о взыскании ущерба с осужденного хозяина заведения. Он выплатил больше половины суммы и вышел по УДО», — сообщает «РИА Новости». Потерпевшие в короткий промежуток времени написали заявления об отзыве исполнительных документов.

Щербаков начал активно выплачивать компенсацию пострадавшим и семьями погибших после того, как приставы арестовали имущество предпринимателя. Недвижимость планировалось реализовать на торгах с целью выплатить ущерб, если бы осужденный не погасил долг в 15 млн рублей.

Трагедия в мини-гостинице «Карамель» произошла в начале 2020 года. Тогда из-за прорыва трубы отопления помещение отеля залило кипятком. Пять человек погибли, еще три человека получили ожоги. К аварии привел износ трубы, которая принадлежала «Пермской сетевой компании». Владельца «Карамели» приговорили к пяти годам лишения свободы. Также сроки получили сотрудник «Пермской сетевой компании» Сергей Агеев и бывший главный инженер «Управляющей компании «Профи-Дом» Вячеслав Хильков.

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Сергей Щербаков, хозяин отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы кипятком погибло пять человек, досрочно вышел из колонии. Фигурант выплатил пострадавшим больше половины суммы ущерба. «Потерпевшие по делу о трагедии в пермском отеле „Карамель“ отозвали все документы о взыскании ущерба с осужденного хозяина заведения. Он выплатил больше половины суммы и вышел по УДО», — сообщает «РИА Новости». Потерпевшие в короткий промежуток времени написали заявления об отзыве исполнительных документов. Щербаков начал активно выплачивать компенсацию пострадавшим и семьями погибших после того, как приставы арестовали имущество предпринимателя. Недвижимость планировалось реализовать на торгах с целью выплатить ущерб, если бы осужденный не погасил долг в 15 млн рублей. Трагедия в мини-гостинице «Карамель» произошла в начале 2020 года. Тогда из-за прорыва трубы отопления помещение отеля залило кипятком. Пять человек погибли, еще три человека получили ожоги. К аварии привел износ трубы, которая принадлежала «Пермской сетевой компании». Владельца «Карамели» приговорили к пяти годам лишения свободы. Также сроки получили сотрудник «Пермской сетевой компании» Сергей Агеев и бывший главный инженер «Управляющей компании «Профи-Дом» Вячеслав Хильков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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