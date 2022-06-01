Хозяин пермского отеля, где погибли пять человек, вышел по УДО

Щербаков выплатил уже более половины суммы компенсации семьям Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Сергей Щербаков, хозяин отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы кипятком погибло пять человек, досрочно вышел из колонии. Фигурант выплатил пострадавшим больше половины суммы ущерба.

«Потерпевшие по делу о трагедии в пермском отеле „Карамель“ отозвали все документы о взыскании ущерба с осужденного хозяина заведения. Он выплатил больше половины суммы и вышел по УДО», — сообщает «РИА Новости». Потерпевшие в короткий промежуток времени написали заявления об отзыве исполнительных документов.

Щербаков начал активно выплачивать компенсацию пострадавшим и семьями погибших после того, как приставы арестовали имущество предпринимателя. Недвижимость планировалось реализовать на торгах с целью выплатить ущерб, если бы осужденный не погасил долг в 15 млн рублей.

Трагедия в мини-гостинице «Карамель» произошла в начале 2020 года. Тогда из-за прорыва трубы отопления помещение отеля залило кипятком. Пять человек погибли, еще три человека получили ожоги. К аварии привел износ трубы, которая принадлежала «Пермской сетевой компании». Владельца «Карамели» приговорили к пяти годам лишения свободы. Также сроки получили сотрудник «Пермской сетевой компании» Сергей Агеев и бывший главный инженер «Управляющей компании «Профи-Дом» Вячеслав Хильков.