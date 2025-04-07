Военкоры опубликовали уникальные кадры из Суджи за день до ее освобождения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военкоры опубликовали кадры накануне освобождения Суджи от ВСУ
Военкоры опубликовали кадры накануне освобождения Суджи от ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военкоры опубликовали уникальные кадры освобождения города Суджи от украинских захватчиков. Они были сделаны за день до того, как ВСУ окончательно покинули территорию. 

«Разрозненные группы ВСУ ещё находились на юго-западной окраине города Суджи, наши штурмовики завершали зачистку. Одновременно с этим, на противоположной стороне Суджи шла эвакуация мирных жителей, в том числе неходячих пожилых дедушек и бабушек», — подчеркнули военкоры «Русской весны», прикрепляя соответствующие кадры в своем telegram-канале. 

Город Суджа в Курской области был окончательно освобожден от украинских сил 13 марта. Российские военные смогли этого достичь, проведя за несколько дней до этого операцию по проникновению в тыл ВСУ при помощи газопровода. Операция получила название «Поток». После этого ВСУ практически полностью покинули российскую территорию в целом. Сейчас военным РФ осталось освободить всего несколько территорий, в частности, Горналь

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военкоры опубликовали уникальные кадры освобождения города Суджи от украинских захватчиков. Они были сделаны за день до того, как ВСУ окончательно покинули территорию.  «Разрозненные группы ВСУ ещё находились на юго-западной окраине города Суджи, наши штурмовики завершали зачистку. Одновременно с этим, на противоположной стороне Суджи шла эвакуация мирных жителей, в том числе неходячих пожилых дедушек и бабушек», — подчеркнули военкоры «Русской весны», прикрепляя соответствующие кадры в своем telegram-канале.  Город Суджа в Курской области был окончательно освобожден от украинских сил 13 марта. Российские военные смогли этого достичь, проведя за несколько дней до этого операцию по проникновению в тыл ВСУ при помощи газопровода. Операция получила название «Поток». После этого ВСУ практически полностью покинули российскую территорию в целом. Сейчас военным РФ осталось освободить всего несколько территорий, в частности, Горналь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...