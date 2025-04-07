Российские военкоры опубликовали уникальные кадры освобождения города Суджи от украинских захватчиков. Они были сделаны за день до того, как ВСУ окончательно покинули территорию.
«Разрозненные группы ВСУ ещё находились на юго-западной окраине города Суджи, наши штурмовики завершали зачистку. Одновременно с этим, на противоположной стороне Суджи шла эвакуация мирных жителей, в том числе неходячих пожилых дедушек и бабушек», — подчеркнули военкоры «Русской весны», прикрепляя соответствующие кадры в своем telegram-канале.
Город Суджа в Курской области был окончательно освобожден от украинских сил 13 марта. Российские военные смогли этого достичь, проведя за несколько дней до этого операцию по проникновению в тыл ВСУ при помощи газопровода. Операция получила название «Поток». После этого ВСУ практически полностью покинули российскую территорию в целом. Сейчас военным РФ осталось освободить всего несколько территорий, в частности, Горналь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.