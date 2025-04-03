Около 300 боевиков ВСУ закрылись в монастыре в Курской области

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На территории монастыря в Горнале фиксируют крупное скопление ВСУ
На территории монастыря в Горнале фиксируют крупное скопление ВСУ Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Около 300 украинских боевиков оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Как сообщает информационный канал Mash, на территории монастыря находятся подземные проходы и подвалы, используемые для эвакуации и доставки боеприпасов.

«Около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы. <...> Внутри находятся до двух рот 129-й бригады ТРО», — передают авторы Mash. Отмечается, что часть зданий монастыря уже разрушена, все ценности или вывезены боевиками, или уничтожены, рассказал отец Мелетий, монах из местного монастыря в беседе с авторами канала. По данным журналистов, российские военные также планируют уничтожить огневые точки ВСУ в ближайших лесах. 

Накануне отмечалось, что до полного освобождения Курской области российским солдатам осталось освободить населенный пункт Горналь. Его называют последним крупным оплотом ВСУ в российском регионе. Об этом писал Shot.

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Около 300 украинских боевиков оказались заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области. Как сообщает информационный канал Mash, на территории монастыря находятся подземные проходы и подвалы, используемые для эвакуации и доставки боеприпасов. «Около 300 боевиков ВСУ оказались заблокированы. <...> Внутри находятся до двух рот 129-й бригады ТРО», — передают авторы Mash. Отмечается, что часть зданий монастыря уже разрушена, все ценности или вывезены боевиками, или уничтожены, рассказал отец Мелетий, монах из местного монастыря в беседе с авторами канала. По данным журналистов, российские военные также планируют уничтожить огневые точки ВСУ в ближайших лесах.  Накануне отмечалось, что до полного освобождения Курской области российским солдатам осталось освободить населенный пункт Горналь. Его называют последним крупным оплотом ВСУ в российском регионе. Об этом писал Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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