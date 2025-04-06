06 апреля 2025

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка упала с высотки
Девушка упала с высотки Фото:

В Челябинске под окнами 10-этажки на улице Профессора Благих, 63а, нашли труп 18-летней девушки. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Девушка погибла от высотной травмы. Она выпала из окна, расположенного на верхних этажах дома.

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В Челябинске под окнами 10-этажки на улице Профессора Благих, 63а, нашли труп 18-летней девушки. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Девушка погибла от высотной травмы. Она выпала из окна, расположенного на верхних этажах дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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