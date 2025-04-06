В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп девушки

Девушка упала с высотки
В Челябинске под окнами 10-этажки на улице Профессора Благих, 63а, нашли труп 18-летней девушки. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Девушка погибла от высотной травмы. Она выпала из окна, расположенного на верхних этажах дома.
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